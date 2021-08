Perché Insigne non può avere lo stesso ingaggio di Mertens

Nelle discussioni per il rinnovo di Insigne c’è sempre il “fantasma” dell’ingaggio di Mertens, ma la spiegazione è molto semplice

A Insigne vogliono abbassare lo stipendio mentre Mertens guadagnerà sempre la stessa cifra. Questo è un po’ il refrain che ascoltiamo ogni giorno, quando si discute del complicatissimo rinnovo di Lorenzo Insigne. “Perché Insigne non può guadagnare quanto Mertens?”: questa è la domanda che si fanno i tifosi quando si parla di una proposta al ribasso per il capitano azzurro. Domanda lecita, anche legittima, che ha una spiegazione che parte molto da lontano.

Chiariamoci subito: il rinnovo di Insigne per chi vi scrive è una priorità assoluta, è una situazione da definire nel migliore dei modi e dando il massimo riconoscimento a un ragazzo che è il simbolo del Napoli e che quest’estate ha portato la città di Napoli sul tetto d’Europa, contribuendo in maniera fondamentale alla conquista dell’Europeo. Il capitano azzurro meriterebbe di chiudere la carriera con la stessa maglia e che gli sia riconosciuto ciò che merita. Ma la situazione è parecchio intricata: proviamo a raccontarla a 360 gradi.

Le cifre del rinnovo di Insigne e il fantasma dello stipendio di Mertens

Spesso e volentieri in certi casi non è neppure tanto una questione di soldi, quanto di prestigio e di importanza nello spogliatoio. È naturale che Insigne, capitano e leader tecnico indiscusso, non possa mai accettare di guadagnare meno di un calciatore che ha sì fatto la storia del Napoli ma che attualmente non è neppure titolare indiscusso. E da qui parte la percezione che, in effetti, è impensabile proporre al numero 24 una riduzione dell’ingaggio se Mertens continua a guadagnare più di lui, senza considerare la possibilità di guadagnare molto di più da giugno in poi, andandosene a zero euro. Prospettiva condivisibile, dal punto di vista di un calciatore, ma che su un piano aziendale va rivista un attimo.