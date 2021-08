Napoli, subito una neopromossa: il dato record che fa ben sperare

Il Napoli affronta subito una formazione neopromossa: il dato record che fa ben sperare nel match d’esordio contro il Venezia.

Poche ore al calcio d’inizio tra Napoli e Venezia e il debutto avverrà di fronte al pubblico del Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri potranno finalmente assistere al match allo stadio, dopo mesi di restrizioni causate dalla pandemia. La squadra di Spalletti affronterà la new entry in Serie A, arrivata tramite i playoff di Serie B e dopo una lunga e grande stagione.

Il calendario ha offerto subito una grande opportunità al Napoli che quando affronta una neopromossa vede rosso. Il Venezia è avvisato.

Napoli-Venezia, il bilancio contro i lagunari e quel dato record

Per ben 16 volte il Napoli ha giocato la partita d’esordio in Serie A contro una neopromossa e lo score è piuttosto sorridente per i partenopei: 12 successi e 4 pareggi. Un bottino di imbattibilità che fa ben sperare per il match di domenica contro il Venezia. Inoltre, in generale la formazione azzurra non perde da 29 partite consecutive contro le neopromosse: 26 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo pareggio contro queste formazioni risale all’agosto 2016: 2-2 contro il Pescara.