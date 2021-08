Napoli, tra Reinildo e Estupinan: quel nome per la sinistra solo accennato

Oltre a Reinildo ed Estupinan, il Napoli ha una terza opzione da valutare per la fascia sinistra: Nicolas Tagliafico è il profilo ideale.

La società azzurra è ancora alla ricerca del terzino sinistro che dovrà giocarsi il posto con Mario Rui e con Faouzi Ghoulam, di ritorno dal terribile infortunio al legamento crociato. Al momento, Luciano Spalletti può affidarsi solo al mancino portoghese e potrebbe adattare Juan Jesus sulla fascia sinistra, ma l’acquisto di un nuovo calciatore resta l’ipotesi migliore.

Non mancano molti giorni allo scadere del calciomercato, ma la dirigenza azzurra spera di chiudere con un colpo low-cost, magari con la formula del prestito. Ed è proprio per tale ragione che non è arrivata a chiudere ancora nessuna operazione per la fascia sinistra, visto che i club con il quale il Napoli starebbe trattando sono avversi alla cessione dei propri giocatori a titolo temporaneo. Sfumato Emerson Palmieri, restano tre i giocatori che potrebbero indossare la nuova divisa azzurra.

