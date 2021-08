Genoa-Napoli, Spalletti fa di necessità virtù: 4 idee per sfangarla

Luciano Spalletti alle prese con diversi problemi in vista di Genoa-Napoli: vediamo quali potrebbero essere le soluzioni adottate

La testa in questi giorni non può che andare al mercato, ma prima del 31 agosto c’è una partita da affrontare e il Napoli la affronterà senza due pilastri. Osimhen, come è noto, è stato squalificato per due giornate dopo la manata ad Heymans durante Napoli-Venezia. Si spera nel ricorso per riaverlo a disposizione contro la Juve, ma l’assenza contro il Genoa è praticamente certa e Spalletti valuta chi potrebbe prendere il suo posto al centro dell’attacco.

Tre opzioni in ballo: la prima prevede un semplice cambio fra il nigeriano e Andrea Petagna, le altre due soluzioni sono più ingegnose perché vorrebbero Lozano o Insigne adattati al centro dell’attacco. Problemi anche per Zielinski, acciaccato dopo la botta presa col Venezia: per sostituirlo è pronto un rigenerato Elif Elmas.

Le possibili scelte di formazione di Spalletti: ancora Meret in porta

Formazione tipo, quindi, se si eccettuano queste due importanti defezioni. Meret sarà titolare e sembra ormai aver vinto definitivamente il ballottaggio con Ospina. In difesa intoccabile Di Lorenzo, così come Koulibaly. Al suo fianco Manolas e a sinistra riconfermato Mario Rui.

La difesa resterà intatta mentre il centrocampo subirà la variazione già accennata. A Fabiàn Ruiz e Lobotka dovrebbe affiancarsi Elmas, in forma smagliante, nel suo classico ruolo di jolly con licenza di offendere. Il vero rebus però è lì davanti: Politano o Lozano a destra, Insigne a sinistra. Davanti Petagna scalpita ma potrebbe esserci lo stesso Lozano o addirittura Insigne, col messicano spostato sull’out sinistro del campo.

La probabile formazione del Napoli: le varie opzioni per l’allenatore

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Elmas; Politano (Lozano), Petagna, Insigne

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Elmas; Politano, Lozano, Insigne

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano