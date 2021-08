L’autorevole attacco a De Laurentiis: “Basta, così finisce male”

Una vera e propria bacchettata al presidente Aurelio De Laurentiis, il tutto riferito ai mancati investimenti sul mercato.

L’immobilismo del Napoli sul mercato è un dato di fatto che in queste settimane, ma soprattutto adesso che manca pochissimo alla fine del calciomercato, ha lasciato molto perplessi i tifosi azzurri. E non solo. La verità è che la squadra di Luciano Spalletti è di sicuro competitiva nell’undici titolare, ma qualcosa poteva e doveva essere fatto, per garantire all’allenatore una pluralità di scelta, soprattutto in relazione a quelle che saranno le tante competizioni alle quali dover far fronte.

Senza contare il fatto che il Napoli è chiamato ad una sterzata netta rispetto alle ultime due stagione. L’aver bucato per due anni consecutivi la qualificazione alla Champions League rappresenta un elemento pericoloso, e che ovviamente ritrova ripercussioni anche su quelli che sono gli investimenti del presidente De Laurentiis.

Resta il fatto, però, che dal Napoli ci si aspettava qualcosa in più, anche con operazioni di fantasia che altri club hanno messo in atto nel corso di questi mesi. Lasciando da parte investimenti considerevoli, si poteva comunque andare a lavorare su prestiti o operazioni con pagamenti a lungo termine, almeno nel tentativo di completare la rosa. Di nomi se ne sono fatti e ancora se ne fanno (il mercato chiude il 31 agosto), ma resta grande incertezza su quello che potrà accadere.

L’attacco a De Laurentiis di Marco Bellinazzo

Certo, la situazione economica del Napoli non è in crescita come fino a qualche anno fa, ma non parliamo nemmeno di un club indebitato fino al collo come altri all’interno della stessa Serie A, che hanno comunque lavorato per rinforzare le proprie rose. Ed allora cosa blocca De Laurentiis in sede di mercato?

Ad alimentare il dibattito ci ha pensato Marco Bellinazzo, autorevole firma de ‘Il Sole 24 Ore’, che ha bacchettato proprio il presidente azzurro, per un atteggiamento imprenditorialmente quasi deleterio: “Aurelio De Laurentiis non vuole intaccare i 100 milioni di riserva che ha in cassa”, ha spiegato il giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Poi una bacchettata al numero uno del club, ed i mancati investimenti in questa sessione di calciomercato: “C’è una massima del mercato finanziario che vorrei citare e secondo cui ‘il risparmio non è mai guadagno’, per dirla in parole povere”, ha spiegato Bellinazzo. “Oltre un certo livello di risparmio ed oculatezza, si finisce con l’avere un atteggiamento controproducente. […] Si deve viaggiare con oculatezza, ma senza esagerare, altrimenti si avranno solo esiti negativi”, l’avvertimento dello stesso giornalista esperto di economia.