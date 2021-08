Non solo Spalletti: anche un compagno di squadra ha “strigliato” Osimhen

Dopo l’avvertimento di Luciano Spalletti, un compagno di squadra striglia Victor Osimhen: il commento sulla brutta reazione in Napoli-Venezia.

Quello schiaffo sul volto di Heymans ha messo in mostra tutta la fragilità di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli si è contraddistinto in questo anno per la sua grande fame di gol, la sua velocità, la sua bontà d’animo; ma anche per il suo nervosismo. Il centravanti nigeriano non è nuovo ad interventi o reazioni di quel tipo e dovrà cercare di imparare a mantenere i nervi saldi, altrimenti rischia di rovinare una carriera che si prospetta rosea.

Se in diretta non si era ben capito cosa fosse successo, rivedendo le immagini è chiaro che il gesto non può essere giustificato. Si possono fare mille considerazioni sulle giornate di squalifica, ma non sulla reazione inspiegabile dopo soli 20 minuti di gioco della prima partita ufficiale della stagione. E infatti, nel post partita di Napoli-Venezia, Spalletti ha “ammonito” verbalmente Osimhen per il suo comportamento. A distanza di giorni è arrivata una nuova tirata d’orecchie da parte di un suo compagno di squadra.

Osimhen, dopo Spalletti interviene Meret: “Basta errori”

Dopo novanta minuti complessi e giocati in 10 contro 11, l’allenatore del club azzurro è rimasto lucido davanti ai giornalisti e ha preso una posizione netta contro il comportamento del suo attaccante. “Osimhen deve stare attento alle sue reazioni emotive – ha detto Spalletti nel post partita di Napoli-Venezia – Le mani addosso le continuerà ad avere sempre“. Morale della favola: si dovrà abituare quanto prima e dovrà cambiare atteggiamento. Il suo cartellino rosso poteva costare molto caro e non dovrà lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica un’altra volta.

E allora, quest’oggi è arrivata una nuova “strigliata” dal portiere azzurro. Anche Alex Meret ha commentato la brutta reazione di Osimhen in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Victor sa di aver sbagliato e spera di non farlo più in futuro. Ha messo in difficoltà la squadra. Queste cose possono succedere, ma deve cercare di non ricadere negli stessi errori“. Basta passi falsi. L’attaccante nigeriano non dovrà cadere in nuove trappole. Tuttavia, i difensori di Serie A cominciano a conoscere i suoi punti deboli e dovrà tenere a bada i suoi nervi.