Europa League, gli spauracchi per il Napoli: come seguire il sorteggio

I sorteggi di Europa League determineranno il cammino del Napoli nel girone: gli spauracchi per gli azzurri e come seguire l’evento

L’avventura del Napoli in Europa League comincia ufficialmente oggi. Gli azzurri conosceranno infatti gli avversari nel girone a partire dalle ore 12, quando ad Istanbul prenderà via il sorteggio. Otto gironi da quattro squadre, con la fasce selezionate in base al ranking per club; le qualificate automaticamente, in base alla posizione del campionato nell’ultima stagione, sono 12, a queste si sono aggiunte le 10 che hanno vinto gli spareggi di Europa League ed altrettante sconfitte dai play off di Champions League.

Gli azzurri saranno in prima fascia, come testa di serie, ma ciò non garantisce ai partenopei un sorteggio semplice, anzi. D’altronde il Napoli, negli ultimi anni, ha sempre affrontato gironi irti di ostacoli, con avversarie durissime. Ed anche in questo caso non mancano possibili spauracchi in grado di rendere il cammino di Mertens e compagni tutto in salita.

Europa League, le avversarie da evitare

In fascia 2 il pericolo numero uno è certamente il Leicester; la squadra inglese è ormai abituata al palcoscenico europeo e vanta, tra le sue fila, calciatori di primissimo livello, a partire dal capitano, il portiere della selezione danese Schmeichel, tra i protagonisti dello storico scudetto vinto con Ranieri in panchina. Vestergaard l’alfiere difensivo, Ricardo Pereira e Castagne i terzini di spina ma anche una mediana con Ndidi, Soumaré e Tielemans, fino a Maddison ed a Jamie Vardy.

Se il Leicester è da evitare ad ogni costo, non si potrà certo sorridere se l’urna dovesse affiancare agli azzurri l’Eintracht Francoforte oppure il PSV Eindhoven, mentre le due scozzesi (Cletic e Rangers) e Stella Rossa sono ostiche dal punto di vista ambientale.

Anche la fascia 3 è ricca di insidie, ad iniziare dall’Olympique Marsiglia, dove potrebbe finire Adam Ounas. Da evitare, però, anche il West Ham così come le due spagnole presenti, Real Sociedad, già affrontato nella scorsa stagione, e Betis Siviglia. Ludogorets e Sparta Praga sono avversari decisamente più morbidi. Nella fascia 4, invece, il Galatasaray è certamente l’unico avversario da evitare, anche per le difficoltà ambientali del giocare in un ambiente caldo come quello del Türk Telekom.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi sarà possibile seguirli a partire dalle ore 12 su Sky Sport 24 ma anche su Sky Sport Football e su Eurosport 1. In streaming, invece, gli abbonati potranno seguire il tutto su SkyGo e Now.