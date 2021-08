Cessione Manolas, Raiola spinge: c’è una sola soluzione per chiuderla

By

L’addio di Kostas Manolas è una delle operazioni possibili da qui alla fine del calciomercato. C’è una soluzione per chiudere l’affare.

I tifosi del Napoli sono combattuti, e come dargli torto. L’addio di Kostas Manolas resta una delle eventualità concrete da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Dopo un avvio complicato al fianco di Koulibaly, il difensore greco è entrato nei cuori dei tifosi a suon di prestazioni convincenti ed un’amalgama costruita insieme al suo compagno di reparto senegalese.

Ad oggi, però, la coppia difensiva titolare del Napoli rischia seriamente di rompersi, con l’ex Roma pronto a salpare verso lidi ellenici, dove è nato e dove gli piacerebbe proseguire gli ultimi anni della sua carriera. Manolas, va detto, non è assolutamente in età da ritiro: appena trent’anni per il difensore nativo di Nasso, ed ancora tanto da dare sia alla compagine azzurra ma anche al calcio professionistico.

Il Napoli se ne priverebbe soltanto con una valida alternativa pronta per subentrare, ma soprattutto con un’operazione che possa convenire non solo sotto il punto di vista economico, ma magari anche sotto quello tecnico-tattico. E proprio in questo senso ci sarebbe una soluzione che potrebbe cambiare tutto.

Napoli, Manolas e la soluzione per cederlo all’Olympiakos

Il Napoli studia, valuta e sta cercando di capire come intavolare una trattativa che possa portare benefici concreti da ambo le parti. Ed ecco che ad entrare in gioco, a supporto della causa azzurra, potrebbe essere Mino Raiola. Il motivo? In casa Olympiakos c’è un giocatore che farebbe comodo a Spalletti, e che potrebbe rientrare nella trattativa.

Il profilo è quello di Mady Camara, centrocampista classe ’97 che milita proprio nella squadra greca. L’idea è quella di intavolare uno scambio, che possa portare il giocatore della Guinea in azzurro, dove un centrocampista ad oggi servirebbe per completare la rosa.

Il Napoli ci sta pensando seriamente, ed il supporto dello stesso Raiola (agente del giocatore) potrebbe risultare decisivo per chiudere la trattativa. Da capire, ovviamente, l’intera operazione come andrebbe intavolata, visto che – scrive Tuttosport – l’Olympiakos vorrebbe anche 10 milioni oltre al cartellino del difensore greco.