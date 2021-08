Calendario gironi Europa League: le date delle sfide col Leicester

L’UEFA ha pubblicato il calendario dei gironi di Europa League: tutte le informazioni sui match del Napoli con date e orari.

Il sorteggio dei gironi di Istanbul non è stato particolarmente fortunato per gli azzurri. Poteva andare sicuramente molto meglio, considerando le squadre della seconda fascia. Tuttavia, diminuendo le partecipanti del torneo, si sapeva che la competizione avrebbe alzato il suo livello.

Per accedere agli ottavi di finale, senza passare dai sorteggi, bisognerà centrare il primo posto, che il Napoli si contenderà con ogni probabilità contro il Leicester. Terminare la fase a girone da secondi consentirà agli azzurri di accedere alla doppia sfida con una terza proveniente dai gironi di Champions League. Intanto, l’UEFA ha stilato l’intero calendario dei gironi di Europa League: ecco quando giocherà il Napoli e quando ci sarà il doppio confronto con il Leicester.

Europa League, il calendario del Napoli: subito trasferta a Leicester per gli azzurri

Finalmente è stato stilato il calendario con le date e gli orari delle partite del Napoli in Europa League. Gli azzurri affronteranno alla prima giornata subito il Leicester, in casa degli inglesi. Alla seconda giornata ci sarà la prima uscita europea in casa della formazione di Spalletti contro lo Spartak Mosca. Al terzo e al quarto turno ci sarà il Legia Varsavia, poi la trasferta in Russia (di mercoledì anziché nel classico giovedì) e si chiuderà il girone con il match in casa contro il Leicester. La spinta del pubblico del Diego Armando Maradona all’ultima giornata potrebbe essere fondamentale per il passaggio del turno.

Di seguito il calendario del Napoli in Europa League con date e orari:

1a giornata: Leicester-Napoli, giovedì 16 settembre ore 21:00

2a giornata: Napoli-Spartak Mosca, giovedì 30 settembre ore 18:45

3a giornata: Napoli-Legia Varsavia, giovedì 21 ottobre ore 21:00

4a giornata: Legia Varsavia-Napoli, giovedì 4 novembre ore 18:45

5a giornata: Spartak Mosca-Napoli, mercoledì 24 novembre ore 16:30

6a giornata: Napoli-Leicester, giovedì 9 dicembre ore 18:45