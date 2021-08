Il Napoli conosce le tre avversarie della fase a gironi di Europa League: tutto sul sorteggio di Istanbul e le date della partite.

Il Napoli conosce dal sorteggio di Istanbul i prossimi avversari della fase a girone di Europa League. Per il dodicesimo anno di fila il club azzurro partecipa ad una competizione europea: nessuno come lei in Italia in questo lasso di tempo. Il Napoli è inserito in prima fascia e sarà uno dei favoriti d’eccellenza di questa nuova edizione di Europa League. Infatti, sono tante le novità dalla riduzione delle partecipanti a 32 squadre all’abolizione della regola dei gol in trasferta nelle sfide di andata e ritorno. Diamo un’occhiata alle tre avversarie del girone degli azzurri.

Live Sorteggio Europa League: il girone del Napoli

12:27 – Il Leicester pescato nel gruppo C: sarà avversario del Napoli!

12:24 – La Lazio va nel gruppo E

12:23 – Il Napoli è stato inserito nel gruppo C

Svelate le date delle partite: ecco quando scenderà in campo il Napoli, ancora da ufficializzare l’orario dei match e il calendario del girone.

Fase a gironi

16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata