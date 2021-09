Davide Marfella questa sera potrebbe guadagnarsi la fiducia di Spalletti per una maglia da titolare in Napoli-Juventus se Ospina non dovesse farcela

Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Benevento, partita amichevole che anticipa il big match contro la Juventus di sabato prossimo. Tra gli osservati speciali di questa sera ci sarà sicuramente Davide Marfella, che a causa dell’infortunio di Meret e il dubbio Ospina potrebbe essere titolare a sorpresa contro i bianconeri. Un’ipotesi che solo fino a una settimana fa sarebbe sembrata una chimera, e invece potrebbe concretizzarsi proprio nel confronto con i nemici di sempre.

Cresciuto nelle giovanili della Puteolana prima e del Napoli poi, Davide Marfella ha fatto le sue prime due apparizioni sulla panchina azzurra con Carlo Ancelotti, nelle partite vinte contro Lazio e Milan. Poi arriva la cessione al Bari, altra squadra di De Laurentiis, con cui vince da titolare un campionato di Serie D. Dopo la promozione in C le cose cambiano, e il giovane portiere si trova a fare da secondo al più esperto Frattali, prima di tornare in azzurro durante questa estate.

Napoli-Benevento, non solo Marfella: anche Idasiak scalpita

Se Ospina non dovesse farcela per Napoli-Juventus, Marfella avrà comunque un altro “avversario da battere” per un posto da titolare contro la compagine di Allegri. Si tratta di Hubert Idasiak, portiere polacco classe 2002 anche lui cresciuto nella Primavera del Napoli. Proprio Idasiak (QUI LA NOSTRA INTERVISTA AL SUO AGENTE) potrebbe essere chiamato in causa giovedì contro il Leicester in Europa League. A causa delle normative Covid presenti in Inghilterra infatti, dopo il rientro dalla Colombia David Ospina dovrebbe fare 10 giorni di quarantena per entrare nel Regno Unito, normativa che gli impedirebbe così di partecipare al primo impegno europeo del Napoli. Questa sera con ogni probabilità Marfella e Idasiak giocheranno un tempo a testa, 45 minuti fondamentali che potrebbero rivelarsi fondamentali per acquistare la fiducia di Spalletti e dare una svolta alle rispettive carriere.

Napoli-Benevento, le probabili formazioni

Le probabili formazioni dell’amichevole Napoli-Benevento in programma questa sera alle ore 21.00:

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Calò, Acampora; Improta, Brignola, Insigne; Moncini. All. Caserta.