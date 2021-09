Napoli-Benevento, i convocati di Spalletti: 11 calciatori dal vivaio azzurro

By

Luciano Spalletti ha convocati 21 giocatori per l’amichevole Napoli-Benevento: chi scenderà in campo.

Il Napoli si appresta a giocare l’amichevole contro il Benevento questa sera alle ore 21:00 dinanzi al pubblico del Maradona. Un test-match inserito durante la sosta per gli impegni internazionali che garantirà un certo minutaggio a tutte le riserve azzurre. Mancheranno tantissimi titolari, da Ospina ad Insigne, tutti impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo.

Nonostante le assenze importanti, Spalletti avrà modo di vedere all’azione diversi giocatori che potrebbe utilizzare stesso sabato 11 contro la Juventus, nell’appuntamento più atteso. E tra i convocati di Napoli-Benevento, figurano diversi volti della Primavera: solo 10 sono i tesserati della prima squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Benevento, la prova generale per la Juve. E non solo in campo

Napoli-Benevento, i 21 convocati

Il profilo ufficiale del club azzurro ha stilato la lista dei 21 convocati per Napoli-Benevento. Il reparto in emergenza è chiaramente il centrocampo, con diversi calciatori impegnati in nazionale e altri infortunati come Demme. Mancano all’appello, ovviamente, anche Ghoulam e Mertens, alle prese con il recupero dagli infortuni. Tra i pali Marfella, Idasiak e Boffelli.

Nel reparto offensivo ci saranno diversi titolari o giocatori che potranno giocarsi il posto per la sfida contro la Juventus del prossimo weekend: da Lozano a Petagna, in caso di squalifica confermata per Osimhen. Sono ben 11 i giocatori presi dal vivaio azzurro: Idasiak, Boffelli, Barba, Costa, Zanoli, Costanzo, Vergara, Marranzino, Ambrosino, Mercurio e D’agostino.