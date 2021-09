Leicester-Napoli, decise le sorti di Koulibaly, Ospina e Osimhen

Decise le sorti dei tre giocatori azzurri a rischio per Leicester-Napoli: cosa faranno Koulibaly, Ospina e Osimhen.

Dopo la convincente vittoria sulla Juventus, il rischio di fare a meno di tre titolari per la prima partita di Europa League era alto e concreto. A causa di leggi diverse da quelle dell’Unione Europea, la Gran Bretagna ha altre regole sulle restrizioni e quarantene post viaggi intercontinentali. E infatti, diversi giocatori della Premier League sono stati richiamati in anticipo dai loro club durante la sosta, prima di disputare gli ultimi impegni con le loro nazionali, proprio per rispettare la quarantena ed essere disponibili il prima possibile in campionato.

Dopo giorni di attesa e ansia nell’ambiente azzurro, è arrivata finalmente la decisione. Il governo inglese ha finalmente cambiato le leggi sulla quarantena per chi arriva da Paesi ad alto rischio Covid. Buone notizie in vista di Leicester-Napoli per Koulibaly, Ospina e Osimhen

Napoli, cambia la legge nel Regno Unito: ok a Koulibaly, Ospina e Osimhen

Koulibaly e Osimhen hanno giocato rispettivamente in Congo e Capo Verde, entrambe considerate zona rossa dal Regno Unito. Ospina, invece, è stato in giro per il Sud America. E per la stessa ragione dei suoi compagni africani avrebbe dovuto lasciare il testimone ad Idasiak, il terzo portiere azzurro in lista UEFA. Tuttavia, nelle ultime ore il Governo inglese ha deciso che per le competizioni sportive ad alto livello – come l’Europa League – non ci sarà nessun tipo di restrizione.

Dunque, Spalletti potrà contare sui tre titolari per Leicester-Napoli, la prima trasferta europea in azzurro dell’allenatore toscano. Una buona notizia per l’intera squadra che avrà a disposizione tre big contro una delle dirette concorrenti per la conquista del primo posto del girone.