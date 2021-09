Ciro Troise a @NCL: “Leicester-Napoli, caos deroghe. Vi spiego”

In esclusiva a Napolicalciolive.com Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: le ultime sulle deroghe di Ospina, Osimhen e Koulibaly in vista di Leicester-Napoli.

Mancano pochissimi giorni alla prima trasferta di Europa League e ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. Ad oggi, per Leicester-Napoli Spalletti non può contare su Koulibaly, Ospina e Osimhen a causa dei loro impegni internazionali in Paesi considerati ad alto rischio Covid dal Regno Unito. In altre parole, i tre non possono entrare in Inghilterra. Ma la società sta lavorando per ottenere alcune deroghe speciali, di cui ce ne parla Ciro Troise in esclusiva a Napolicalciolive.

Leicester-Napoli, questioni deroghe: le ultime su Koulibaly, Osimhen e Ospina

Quanto è alto il rischio di non vedere fra i convocati di Leicester-Napoli Koulibaly, Ospina e Osimhen?

La legge britannica non permette l’ingresso nel Paese ai tre calciatori perché hanno giocato di recente in alcuni Stati considerati zone rosse dal Regno Unito e le regole inglesi sono diverse dagli Stati dell’Unione Europea. Tuttavia, Mané – compagno in nazionale di Koulibaly – ha giocato nell’ultimo match del Liverpool contro il Leeds e la logica vorrebbe che anche Kalidou ottenesse la deroga per l’Europa League.

Mancano appena tre giorni alla partita. Il Napoli quando otterrà l’ok per convocare i tre giocatori?

E’ diventato davvero un grande caos. La società azzurra sta facendo davvero di tutto per questi pass. Auspico che l’UEFA riesca ad ottenere le deroghe per i tre azzurri in tempi brevi, ma serve l’autorizzazione del Governo inglese. Sono ottimista, penso che il problema venga risolto.

Con o senza visti speciali, Spalletti farà un po’ di turnover per Leicester-Napoli?

Mi aspetto che Insigne e Osimhen giochino. Le loro condizioni sono buone, nessun allarmismo. Bisogna vedere se Mario Rui riuscirà a recuperare dalla distorsione alla caviglia. In caso contrario potrebbe esserci qualche chance per Juan Jesus, ma soprattutto per Malcuit, che Spalletti ha fatto entrare negli ultimi minuti di Napoli-Juve. Infine, credo che Zielinski possa partire titolare.

Mertens, Ghoulam e la rosa azzurra

Siamo nel mezzo del tour de force. La rosa del Napoli a disposizione del mister è competitiva per questo calendario ricco di impegni?

A mio avviso, delle sei-sette squadre che si giocano i primi posti in campionato solo due possono vantare di valide alternative. L’Inter non ha un vice Dzeko; la Lazio non ha ricambi validi in difesa; la Roma ha come centrale difensivo di livello solo Mancini…Solo Atalanta e Milan sono le più fornite. Non bisogna drammatizzare sui problemi della rosa del Napoli. Quando Ghoulam e Mertens torneranno a disposizione potrebbero considerarsi due nuovi acquisti per Spalletti.

A proposito di Ghoulam e Mertens: quando tornano?

Il rientro di Ghoulam e Mertens è previsto tra fine settembre e inizio ottobre. Ora lavorano per recuperare le condizioni atletiche, dopo aver recuperato quest’estate dall’infortunio. Dries sta lavorando molto sulla resistenza ai contrasti.