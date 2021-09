Insigne, effetto Europeo: FIFA 22 premia il capitano del Napoli

Lorenzo Insigne premiato su FIFA 22 per le sue grandi performance ad Euro 2020: il suo rating cresce a differenza delle scorse edizioni.

Le prestazioni di Lorenzo Insigne hanno stregato anche i produttore della famosa saga di videogiochi di Electronic Arts, i quali hanno aumentato il suo valore a FIFA 22. Il capitano del Napoli rientra assieme a Kalidou Koulibaly tra i migliori 100 giocatori dell’edizione, al pari di Vardy suo nuovo avversario in Europa League.

E sarà stata proprio la vittoria degli Europei ad aver convinto ad alzare il rating, poiché negli ultimi anni il valore base dell’attaccante azzurro stava pericolosamente scendendo, dopo aver visto il picco ad 88 in FIFA 19. Tuttavia, prova a risalire la china e le classifiche, così Insigne a FIFA 22 avrà 86 di rating e sarà il più forte giocatore della rosa al pari del suo compagno di squadra Koulibaly (anch’egli 86). Ma diamo uno sguardo all’evoluzione del valore dell’attaccante partenopeo, che è comparso per la prima volta in FIFA 12 e in poche edizioni ha superato la soglia 80, valore sopra al quale ti rende tra i migliori del gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dal Verona alla Juve, 114 giorni. Ma ora il Napoli ha una nuova skill

Insigne, il valore cresce su FIFA 22

Quando Lorenzo Insigne è comparso per la prima volta nella saga FIFA indossava la maglia del Pescara ed era in Serie B. Il suo valore era 74, ma grazie alle buone prestazioni, i produttori hanno aumentato di gran lunga il suo rating sin dall’edizione successiva su FIFA 13. Infatti, al primo anno col Napoli, Lorenzo aveva 77 ed era una promessa del calcio sia reale che virtuale. In FIFA 14 è aumentato a 79, ma il salto di qualità l’ha ottenuto a FIFA 16, quando ha raggiunto quota 81 di valore al lancio del gioco e terminando la stagione a 82.

Su FIFA 17 discorso simile a quello dell’anno precedente: ha cominciato con l’overall a 83 e ha terminato ad 84. Addirittura, in FIFA 18 il salto è enorme: ad Insigne attribuirono rating 85, aggiornando fino al termine dell’anno ad 87. Grazie alle grandi performance, EA Sports decise di premiare Lorenzo e affidargli un tondeggiante 88, rendendolo uno dei giocatori più importanti di FIFA 19. Tuttavia, a fine stagione il suo valore scese di un punto. Stesso discorso per la successiva edizione del videogioco: da 87 iniziale scese ad 86. Su FIFA 21, invece, ha mantenuto stabile il suo 85 per l’intero arco della stagione calcistica.

Evoluzione del rating di Lorenzo Insigne su FIFA

FIFA 12 – 74

FIFA 13 – 77

FIFA 14 – 79

FIFA 15 – 79

FIFA 16 – da 81 a 82

FIFA 17 – da 83 a 84

FIFA 18 – da 85 a 87

FIFA 19 – da 88 a 87

FIFA 20 – da 87 a 86

FIFA 21 – 85

FIFA 22 – 86