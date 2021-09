Sì, il Napoli prepara una maglia speciale: l’indizio è sul sito ufficiale

Il Napoli è pronto a presentare una maglia davvero speciale: l’indizio è visibile sul sito ufficiale del club azzurro

Il Napoli, per la prima volta in stagione a Leicester, ha mostrato la terza maglia, dopo quella classica azzurra esibita nelle prime uscite ufficiali. La sfida in Europa League contro gli inglesi è stata, quindi, quella designata per far vedere ai tifosi la nuova casacca griffata “EA7”, il marchio di Giorgio Armani che veste in questa stagione i partenopei.

Una casacca completamente rossa, uno dei colori storici utilizzati dal club per la maglia di trasferta, con inserti blu, come i bordini delle maniche e del collo. Di colore bianco, invece, i quattro sponsor presenti sulla maglia, a partire da quello tecnico fino ad “Amazon” passando per “Lete” ed “MSC”.

Eppure sembra proprio che non siano finite qui le novità. L’indizio lo svela proprio il sito ufficiale del club che, a partire da oggi, ha inserito nello store digitale le casacche.

Maglia Napoli: l’inedita terza divisa

👕 Mi arrivano conferme da uno 'spoiler' di catalogo #EA7, della veridicità della grafica di @CoF_2015. E allora grazie al lavoro grafico di @pepcautiero per @CalcioNapoli24 ve la mostriamo come sarebbe 'indossata' 👇@TutelaMagliaNA pic.twitter.com/zsS4zaeDkH — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) September 17, 2021

Spulciando il sito, si nota chiaramente come sia presente la prima divisa, la classica azzurra che abbiamo visto indossata dai calciatori nelle prime gare di campionato; è presente anche la maglia tutta bianca, quella “away”, da trasferta insomma, con inserti dorati e sponsor in blu, ad eccezione di quello Lete colorato di rosso che, però, ancora deve “debuttare” ufficialmente.

C’è anche la maglia del portiere, verde con disegni tono su tono a simboleggiare quelle che sembrano essere le fiamme; in nero gli sponsor ad eccezione di quello Lete, in rosso proprio come accade sulla bianca. E’ possibile anche acquistare quella rossa vista giovedì, contrassegnata come “Fourth”, quindi quarta.

Un indizio, questo, chiaro di come il club abbia in riserbo una bella sorpresa per tutti i tifosi azzurri, una nuova maglia che possa essere resa nota a breve. Ed in tal senso, Calcionapoli24 – dopo l’esclusiva della pagina Instagram CoF_2015 – ha pubblicato le immagini di una nuova casacca, idealmente la terza, blu scuro con le fiamme azzurre, stesso motivo della divisa del portiere, ed inserti color oro, come gli sponsor.