Osimhen, ‘Gazzetta’ fissa il valore di mercato attuale: impressionante!

Il valore di mercato di Victor Osimhen è lievitato improvvisamente: secondo La Gazzetta dello Sport il presidente del Napoli ha fissato il prezzo.

I tifosi del Napoli hanno ancora in mente la sua prima doppietta europea in maglia azzurra. Victor Osimhen ha segnato due gol meravigliosi, grazie a due delle sue migliori caratteristiche: agilità e stacco di testa. Ma Victor è tanto altro e ha modo di dimostrarlo nell’arco di questa intera stagione. Il primo anno al Napoli è stato tormentato da infortuni e Covid. Ma il talento era visibile, così come il fuoco dentro che il calciatore porta in campo ad ogni partite. La fame di segnare, la voglia di strafare. Aspetti che il popolo partenopeo apprezza e lo dimostra con entusiasmo.

Le sue prestazioni in ritiro e soprattutto queste del nuovo anno calcistico hanno sbalordito anche i più scettici. Ora, il valore di mercato di Victor Osimhen è lievitato. Ecco secondo La Gazzetta dello Sport quanto può guadagnare il Napoli dall’eventuale cessione del nigeriano.

Osimhen, lievita il valore del cartellino: è una fortuna per il Napoli

Dieci gol in trenta partite. E’ questo il buon biglietto da visita dell’ex centravanti del Lille alla sua prima stagione in Italia, infestata da troppi problemi che gli hanno rallentato l’esplosione. Ma questi due gol appena segnati al Leicester dimostrano quante potenzialità ha il ragazzo. Così, secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis valuterebbe Osimhen circa 100 milioni di euro. E’ questo attualmente il prezzo del cartellino del calciatore e non è detto che possa lievitare ancor più grazie alle prestazioni.

L’attaccante numero 9 è stato acquistato dal club francese per 70 milioni di euro, ma ora varrebbe molto più. E considerando quanto affermano i compagni di squadra e lo stesso allenatore che di paragoni con altri grandi campioni non ne vuole fare, Osimhen può davvero diventare una risorsa economica importante per il club azzurro. E l’augurio di tutti i tifosi del Napoli è che continui a giocare a lungo per questa squadra, magari alzando trofei ad assoluto protagonista.