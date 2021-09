I trucchi per giocare giocare a FIFA 22 in accesso anticipato

Dal 22 settembre è finalmente possibile giocare a FIFA 22 in accesso anticipato: ecco come per provarlo prima del day-one

Amici videogiocatori, l’attesa è finalmente finita. FIFA 22 uscirà il prossimo 27 settembre e sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox e PC, con tante piccole novità. Se i tifosi del Napoli potranno godersi una squadra pienamente licenziata e riprodotta nei minimi dettagli, dovranno ancora pazientare per la mancata presenza dello Stadio Diego Armando Maradona, con il solo San Siro come unico stadio riprodotto per il campionato italiano.

Ad ogni modo, in molti hanno già messo le mani sul nuovo gioco targato EA Sports e stanno provando le nuove migliorie di FIFA 22. Dall’hypermotion ad una IA finalmente umana e pensante, il nuovo capitolo della saga sembra essersi messo alle spalle alcuni dei peggiori difetti della scorsa edizione, in attesa di valutare anche il lavoro di EA con le prime ed imminenti patch.

Come giocare a FIFA 22 in accesso anticipato: la guida

Per giocare a FIFA 22 in accesso anticipato basteranno pochi passaggi. Per primo basterà iscriversi alla piattaforma EA Play (in offerta a 0,99€ per un mese e da 3,99€ dai successivi) e scaricare la versione di prova del nuovo capitolo della casa produttrice svizzera.

La particolarità però sta tutta qui: non si tratterà di una demo, bensì del gioco completo. I videogiocatori avranno un limite 10 ore di gameplay dal 22 al 27 settembre, per testare tutte le modalità e avviarle già in attesa dell’uscita definitiva del gioco.

Tutto chiaro, allora. Per poter provare già il nuovo FIFA 22 non c’è bisogno di attendere ancora una settimana. Con questi piccoli e brevi passaggi, sarà già possibile mettere alla prova l’ennesima fatica di EA Sports.