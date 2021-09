Napoli-Cagliari, le formazioni: possibili almeno 3 novità fra i convocati

Per il posticipo della sesta giornata di Serie A, Spalletti può contare su tre nuovi calciatori: le probabili formazioni di Napoli-Cagliari.

E’ il momento della verità. Dopo cinque vittorie consecutive in campionato e nel pieno del tour de force, il Napoli affronta il Cagliari e le formazioni potrebbero presentare alcune novità da una parte e dall’altra.

Gli azzurri affrontano la squadra di Mazzarri, uscita sconfitta in malo modo davanti ai propri spettatori contro l’Empoli. Saranno previsti alcuni cambi tattici, anche se rimarranno titolari alcune pedine insostituibili come Joao Pedro, Keita, Nandez e Marin. Invece, nel Napoli sono previste alcune novità, soprattutto nella lista dei convocati. Infatti, Spalletti può recuperare tre giocatori e portarli al Maradona, davanti ai sostenitori azzurri.

Napoli, non solo Mertens: Demme e Ghoulam verso la convocazione

Luciano Spalletti dovrà decidere in queste ore se convocare o meno i giocatori rientrati dall’infortunio. Sono ben tre gli indisponibili Dries Mertens, Diego Demme e Faouzi Ghoulam, vittime di problemi fisici da mesi e pronti a rientrare in campo e mettere in difficoltà il tecnico. Impossibile vederli già contro il Cagliari dal primo minuto titolari, ma secondo quanto afferma il Corriere del Mezzogiorno, per i tre giocatori ci sono grandi chance di rientrare tra i convocati della sfida di domenica sera.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

L’allenatore azzurro dovrà risolvere alcuni ballottaggi, soprattutto a centrocampo. A porta schiererà Ospina, mentre a difesa rientra titolare Manolas al fianco di Koulibaly. Nessun dubbio sulle fasce: Di Lorenzo e Mario Rui titolari; a centrocampo ancora Fabian e Anguissa confermatissimi, ma Elmas scalpita e potrebbe strappare il posto a Zielinski. Il polacco – al momento favorito – può rifiatare in vista dell’Europa League.

In attacco, invece, rientrerà dal primo minuto Politano che toglierà il posto a Lozano. Osimhen e Insigne completano l’attacco. Il Cagliari risponderà rivoluzionando la difesa che ha affrontato l’Empoli: dentro Caceres e Godin, fuori Walukiewicz e Ceppitelli. Dal primo minuto anche Strootman.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne;

Probabile formazione Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Mario, Keita.