Italia-Belgio, Mancini sceglie il turnover: il Napoli sorride a metà

Roberto Mancini rivoluziona la formazione dell’Italia per il match contro il Belgio: la decisione su Di Lorenzo e Insigne.

Per la finale per il terzo ed il quarto posto di Nations League, ct Mancini ha deciso di rivoluzionare la formazione della Nazionale. L’Italia deve affrontare il Belgio quest’oggi 10 ottobre alle ore 15:00, ma ci sarà una squadra alternativa, composta da tante “riserve” e meno titolari.

Il commissario tecnico Campione d’Europa ha spiegato ai microfoni della RAI che è giusto dare spazio ai calciatori convocati che non hanno disputato la gara contro la Spagna. Inoltre, l’opportunità di giocare la finalina permette allo staff tecnico di variare e trovare “nuove soluzioni di gioco”. Insomma, in Italia-Belgio ci sarà un ampio turnover: ecco le decisioni del ct su Di Lorenzo e Insigne.

Leggi anche >>> Napoli, Spalletti ha scelto un titolare: c’è il problema Insigne



Italia-Belgio, Spalletti sorride a metà: Insigne rifiata

Stando a quanto affermato da Mancini e alle prove in allenamento, sarà fatta rivoluzione in campo all’Allianz Stadium di Torino. Il turnover farà rifiatare molti protagonisti delle squadre di Serie A. Infatti, per Italia-Belgio non è prevista la presenza dal primo minuto di Lorenzo Insigne, il quale partirà dalla panchina. Invece, lo stacanovista Di Lorenzo avrà ancora il compito di giocare titolare: in questo inizio di stagione (tra Nazionale e club) ha saltato una sola gara, quella contro la Bulgaria ad inizio settembre. Spazio a Donnarumma, portiere titolare ed inamovibile: Meret resta a disposizione, ma in panchina.

L’attaccante del Napoli tira il fiato per il match e avrà modo di riposarsi in vista del secondo tour de force stagionale che comincerà dal 17 ottobre con la gara casalinga contro il Torino. Da quel momento in poi, ci saranno partite ogni 3-4 giorni, tra campionato ed Europa League.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio, in programma alle ore 15:00 all’Allianz Stadium:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa.

BELGIO (3-4-1-2): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Castagne; Trossard, Carrasco; Batshuayi.