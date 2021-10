Napoli, cogli l’attimo: almeno due big frenano la corsa scudetto

Per l’ottava giornata di Serie A il Napoli ha un’opportunità da cogliere al volo: almeno due rivali per lo scudetto freneranno la propria corsa.

Dov’eravamo rimasti? La Serie A ripartirà il prossimo weekend dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Il Napoli è primo in classifica grazie ai 7 successi di fila e i due punti di differenza dal Milan, secondo in campionato. La squadra di Spalletti ha disputato un ottimo inizio di stagione e si è candidata per la corsa scudetto, ormai non più un semplice sogno ma un obiettivo da perseguire, seppur difficile.

Intanto, il prossimo turno di campionato regala al club partenopeo un’occasione importantissima. Verrebbe da dire “Carpe diem“, perché l’opportunità che ha la formazione azzurra è ghiotta ed è da cogliere al volo. Il Napoli può lanciarsi per la corsa scudetto, grazie agli incroci che offre l’ottava giornata di Serie A.

Il Napoli insegue lo scudetto: due big match spianano la strada agli azzurri

Non bisogna guardare troppo il calendario delle avversarie e la classifica. E’ ancora troppo presto, ovviamente. Tuttavia, il campionato riprenderà con due big match che possono essere una grande chance per la squadra di Spalletti. Infatti, sabato 16 ottobre ci sarà Lazio-Inter all’Olimpico, mentre domenica dopo la gara tra Napoli e Torino ci sarà Juventus-Roma allo Stadium.

Le due partite di cartello freneranno la corsa per lo scudetto almeno a due delle 7 sorelle di cui tanto si è parlato ad inizio stagione. Inter e Lazio possono inciampare nel proprio percorso, così come una tra Juventus e Roma in caso di sconfitta potrebbero perdere punti preziosi per strada. In particolar modo i bianconeri hanno l’obbligo di raccogliere i tre punti, altrimenti il distacco con la vetta potrebbe essere davvero troppo.

Nel migliore dei casi, gli azzurri devono trovare il successo contro il Torino e i due big match devono finire in pareggio. In questo modo, il Napoli tenterebbe la fuga per lo scudetto, guadagnando punti preziosi dalle quattro dirette avversarie.