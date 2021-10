Napoli-Torino, le ultime di formazione: novità su Mertens e Belotti

Alle ore 18.00 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Torino. Spalletti e Juric ritrovano rispettivamente Mertens e Belotti, le probabili formazioni

Riparte il campionato di serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il Napoli scenderà in campo alle 18.00 contro il Torino, con l’obiettivo di riconquistare subito la vetta della classifica dopo la vittoria del Milan di ieri. Dall’altra parte un Torino bramoso di riscattare la sconfitta nel derby. I precedenti tra le due squadre, in serie A, recitano 47 vittorie da parte degli azzurri 55 pareggi e 36 vittorie per i granata.

Spalletti si affiderà alla vena realizzativa di uno straripante Osimhen, dall’altra parte Juric ritrova il proprio capitano, il Gallo Belotti, dopo 55 giorni di assenza. L’ottava vittoria consecutiva inoltre, permetterebbe a Spalletti di eguagliare il record di vittorie di Sarri in azzurro risalente alla stagione 2017/2018. I granata, momentaneamente a 8 punti, si trovano a metà classifica. La recente sconfitta nel derby ha interrotto una striscia di 4 risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi.

Napoli-Torino, le probabili formazioni

Spalletti sembra avere pochi dubbi sugli 11 da mandare in campo nella sfida del “Maradona” con il Torino. In porta ci sarà probabilmente Ospina, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ai “fedelissimi”, con Anguissa e Ruiz in mediana e Zielinski sulla trequarti. In attacco agiranno Insigne, Politano e Osimhen. Notizia piuttosto rilevante è il pieno recupero di Mertens, che potrebbe entrare a gara in corso.

Juric avrà nuovamente a disposizione per questa sfida il capitano Belotti dopo circa due mesi di assenza, ma con ogni probabilità il Gallo partirà dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. Al suo posto giocherà Zaza, anche lui appena recuperato, mentre sulla trequarti sono favoriti Brekalo e Linetty, considerata l’assenza di Praet che tornerà la prossima settimana. Baselli prenderà il posto di Pobega a centrocampo.

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Torino (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Zaza.