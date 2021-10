Il Napoli cambia pelle: maglia speciale per celebrare Halloween

Con l’avvicinarsi di Halloween, il Napoli fa una sorpresa ai propri tifosi: maglia speciale contro Torino e Bologna in campionato.

La Serie A torna a fare capolino nei weekend dei tifosi italiani dopo due settimane trascorse a guardare le gesta della Nazionale di Roberto Mancini, finita al terzo posto in Nations League: il Napoli capolista vuole dare continuità ad una striscia positiva che parla di sette vittorie su altrettanti incontri disputati, e per fare otto su otto bisognerà avere la meglio sul Torino di Ivan Juric e Andrea Belotti, al rientro dopo l’infortunio.

Domani alle 18, nello scenario del ‘Diego Armando Maradona’ i tifosi avranno l’occasione di vedere all’opera i propri beniamini con addosso una maglia diversa rispetto al solito: come reso noto dal Napoli sul sito ufficiale, Insigne e compagni vestiranno una casacca speciale nell’ambito delle celebrazioni della festa di Halloween, che come ogni anno cade il 31 ottobre. Un prodotto a firma di EA7, con una grafica d’impatto adatta per ogni momento della stagione: a campeggiare su un fondo nero è il disegno di una ragnatela bianca, pensato per rievocare il mondo dei supereroi. Questa speciale creazione sarà indossata anche nel successivo impegno casalingo contro il Bologna, fissato per giovedì 28 ottobre alle ore 20:45.

Halloween con nuova maglia per il Napoli: un vero e proprio pezzo da collezione

I più appassionati e dediti al collezionismo potranno inoltre acquistare il kit che sarà disponibile in una limited edition di 1926 esemplari, numero scelto non a caso in quanto rappresenta l’anno di fondazione del Napoli. Sarà possibile effettuare l’acquisto sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e presso una rete di alcuni rivenditori accuratamente selezionati dalla società.