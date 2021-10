Napoli-Torino, pienone al Maradona: dove acquistare i tagliandi disponibili

In vista di Napoli-Torino ci sarà il pienone allo stadio Maradona: diversi settori già esauriti, dove acquistare gli ultimi tagliandi disponibili

La Serie A torna in campo dopo la pausa per le nazionali ed il Napoli, domenica alle 18, ospiterà il Torino nell’incontro valido per l’ottava giornata di campionato. Si riparte dalla sette vittorie consecutive – come nessuno in Europa – e dal primo posto in solitaria in classifica, con la squadra di Spalletti che sta regalando nuovo entusiasmo ad una città intera dopo la depressione causata dal finale di stagione decisamente da cancellare.

I tifosi credono in questa squadra e sono pronti a spingere Mertens e compagni verso grandi traguardi. Una dimostrazione d’affetto palpabile che si trasformerà nel record stagionale di spettatori al Maradona. Complice anche l’aumento della capienza stabilito dal governo, dal 50 al 75% del totale, nel catino di Fuorigrotta saranno circa in 30mila attesi per la sfida al Torino di Juric.

Napoli-Torino, i settori ancora disponibili

I granata furono anche squadra dell’ultimo pienone all’allora San Paolo, prima che la pandemia condizionasse le vite di tutti noi (e continua a farlo). Dal Torino al Torino, quindi, con i tifosi pronti anche ad esorcizzare lo spauracchio Juric, colui che di fatto tolse la Champions League nell’ultima giornata dello scorso torneo con il Verona.

Al Maradona, con ogni probabilità, torneranno anche i gruppi organizzati, con le curve destinate al tutto esaurito.

Già esauriti tutti i posti in curva A superiore mentre nella B restano in vendita tagliandi per il settore inferiore – aperto vista l’alta richiesta dei biglietti. Sold out anche i distinti superiori, con disponibilità solo per la parte inferiore della stessa.

Diverso il discorso per le tribune; sono ancora in vendita sia i tagliandi per la Posillipo che per la Nisida ma, come si legge sul sito online della vendita, la disponibilità di tagliandi è bassa. Gli ultimi biglietti disponibili, come si legge sul sito ufficiale del club, si possono acquistare sul sito di Ticket One oppure presso tutti i punti vendita abilitati Ticketone.