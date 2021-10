Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Il Napoli ospita il Legia Varsavia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ultima chiamata per l’Europa.

Se in campionato il Napoli veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno, le cose sono decisamente diverse in Europa League dove gli azzurri devono assolutamente battere il Legia Varsavia nella gara valida per la terza giornata del Gruppo C se vogliono ancora sperare di passare il turno.

Il Napoli infatti, dopo il pareggio in rimonta ottenuto sul campo del Leicester grazie alla doppietta del solito Osimhen, è caduto a sorpresa in casa contro lo Spartak Mosca incassando quella che ancora oggi resta l’unica ma pesantissima sconfitta stagionale. La classifica del girone infatti recita: Legia Varsavia primo con 6 punti su 6, Spartak Mosca 3, Napoli e Leicester con un solo punto.

Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Spalletti sembra comunque orientato a fare turnover schierando Meret in porta al posto di Ospina, mentre il giovane Zanoli prenderà il posto dello squalificato Mario Rui. Scelte obbligate al centro della difesa dato che Manolas è out per infortunio così come Zielinski. A centrocampo Elmas e Demme si candidano per una maglia da titolare insieme all’intoccabile Anguissa. In attacco chance per Petagna con Lozano e Insigne, ma occhio a Mertens. Probabile turno di riposo per Osimhen.

Il Legia dovrebbe presentarsi a Napoli con un copertissimo 3-5-1-1 in cui Emreli sarà l’unica punta, supportato da Josue. Regia affidata a Kharatin. Wieteska guida la difesa completata da Jedrzejczyk e Nawrocki.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.

Napoli-Legia Varsavia verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), ma anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Inoltre sarà possibile guardare la partita in diretta streaming tramite Sky Go, sul sito di Tv8 o su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Europa League.