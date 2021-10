Caos Supercoppa Italiana, cosa può accadere a Juventus-Napoli

La Supercoppa Italiana sta diventando un caos: quali sono i possibili risvolti per la gara tra Juventus e Napoli

Il Napoli primo in classifica continua la sua marcia di avvicinamento alla gara contro il Bologna, in programma giovedì al Maradona. C’è però un caso legato alla sfida contro la Juventus, in programma il 6 gennaio che potrebbe anche essere determinante per le sorti del campionato.

Com’è noto, gli azzurri in quella data non avranno Koulibaly, Anguissa ed Osimhen (forse anche Ounas) perché impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa. Tre pedine fondamentali per Spalletti, come confermano le prime nove di campionato. Assenze pesantissime per circa un mese ed in una delle sfide più sentite dell’intero campionato, ma Castel Volturno non si sono mai fasciati la testa, consci della problematica in essere.

Eppure potrebbe esserci un clamoroso risvolto legato alla sfida, che potrebbe slittare. Il motivo è la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus.

Supercoppa Italiana, cambia anche la data di Juve-Napoli?

L’Arabia Saudita, forte di un contratto con la Lega di Serie A per ospitare la manifestazione, vorrebbe farla disputare il 22 dicembre probabilmente a Jeddah ma c’è la questione diritti ancora irrisolta. La Lega ha infatti perso fin qui un centinaio di milioni per la mancata vendita dei diritti in Medio Oriente e Nord Africa dopo il ritiro dell’offerta dell’Arabia Saudita.

Da qui l’idea partorita in Viale Rosellini; disputare la gara a Milano il prossimo 5 gennaio, al rientro dalla sosta natalizia. Questa opzione, però, obbligherebbe a spostare proprio Juventus-Napoli, calendarizzata per il giorno della Befana. Già, ma a quando potrebbe slittare? Ipotizzabile pensare a metà febbraio, dopo il rientro dei nazionali, considerato come difficilmente gli azzurri potrebbero accettare un’opzione a gennaio stesso, in uno degli infrasettimanali previsti per la Coppa Italia.

Una decisione, se dovesse essere confermata, che di certo alimenterà molte polemiche, soprattutto in casa Juve, considerato come i bianconeri perderebbero un grande vantaggio nei confronti della formazione di Luciano Spalletti.