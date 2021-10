Koulibaly, 2021 da favola: è tra i migliori al mondo! I candidati al premio

Kalidou Koulibaly può ambire al premio di miglior giocatore del mondo 2021: la lista completa di tutti i candidati.

Non c’è solo il Pallone d’Oro. Il premio più ambito d’Europa è di fatto la lussuosa e brillante sfera dorata, consegnata dalla rivista francese France Football a seguito di una votazione. In queste ore, addirittura, starebbe circolando in rete la lista della classifica finale del Pallone d’Oro 2021 e il presunto vincitore sarebbe Robert Lewandowski.

Proprio l’attaccante polacco è tra i candidati al premio di miglior calciatore del mondo del 2021 stilato dall’IFFHS, ossia l’organismo della FIFA conosciuto come International Federation of Football History & Statistics. Ovviamente, per questo premio, non ci sono solo candidati dei club europei, bensì di tutto il pianeta. E per questa ragione è molto più inclusivo. Lo scorso anno, il riconoscimento è andato a Lewandowski: ecco tutti i candidati, tra cui anche il difensore del Napoli.

Koulibaly a candidato a vincere il premio miglior giocatore del 2021

Il centrale del Napoli è l’unico della rosa partenopea a rientrare tra i papabili vincitori del riconoscimento internazionale. Kalidou Koulibaly, nonostante un annata priva di successi, è riuscito a contraddistinguersi come uno dei migliori calciatori al mondo. Non è un caso che lo scorso mese la Serie A lo ha premiato come il migliore di settembre. Insomma, un ulteriore vanto per i compagni di squadra azzurri che hanno l’onore di giocare tra uno dei 32 giocatori più importanti del 2021.

IFFHS AWARDS 2021 – THE CANDIDATES TO SUCCEED ROBERT LEWANDOWSKI Picture : Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema, Mohamed Salah, Jorginho – some favourites for the Award 2021. Please visit the website: https://t.co/kTCbkcKfTf#iffhs_news #awards #history #statistics pic.twitter.com/bezH1AT1ji — IFFHS (@iffhs_media) October 28, 2021

Oltre al senegalese, ci sono tantissimi altri grandi giocatori tra cui italiani. Ci sono Donnarumma, Jorginho e Bonucci, protagonisti ad EURO 2020; ci sono i fenomeni Messi e Cristiano Ronaldo e i nuovi mostri Mbappé ed Haaland; non manca Lewandowski, come non mancano Salah, Mané e addirittura Gabriel Barbosa (ex Inter). Di seguito la lista completa: