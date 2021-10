Zielinski, qualcosa non va: il confronto impietoso con la scorsa stagione

Dato impietoso d’inizio stagione per Piotr Zielinski: il confronto con le nove giornate di Serie A 2020-21 mettono in allarme il Napoli.

Piotr Zielinski è in grande difficoltà e lo dimostrano i numeri e l’atteggiamento in campo. Tutta Napoli sta aspettando che il polacco si dia una mossa a ritornare quello della scorsa stagione, poiché le sue qualità possono essere fondamentali per perseguire gli obiettivi prefissati. Il centrocampista partenopeo ha sofferto un ritardo di condizione dovuto all’infortunio di inizio stagione, quando contro il Venezia si è accasciato per terra a causa di un problema muscolare.

Ora, però, sono passate tantissime settimane ma lui resta irriconoscibile e quasi non si avverte la sua presenza in campo. C’è un dato particolarmente allarmante che manifesta il problema. Piotr del 2020-21 batte il fantasma attuale.

Zielinski, zero dribbling completati: la statistica da non credere

Secondo il portale Kickest, Piotr Zielinski non è riuscito a completare nessun dibbling in questo avvio di campionato nelle prime nove giornate di Serie A. Un dato sconcertante, ma è altrettanto incredibile che ha provato solamente una volta il dribbling. 0 su 1 in sostanza.

Nello stesso arco di tempo, il polacco ha completato ben 15 volte il dribbling. Una differenza abissale tra il numero 20 del 2020 con quello della nuova stagione, il quale ancora non si è sbloccato mentalmente. Certo, è cambiato l’allenatore e sono cambiate le richieste del mister, ma di certo non perso il talento come in Space Jam.