Napoli, è il momento giusto: i ballottaggi di Spalletti

In casa Napoli, grande attesa e concentrazione per la sfida al Bologna: un solo obiettivo ed i dubbi di Spalletti per la formazione

La Juventus dice addio forse definitivamente alle velleità di scudetto dopo la sconfitta interna col Sassuolo e intanto deve fare i conti anche con l’indagine della Federcalcio sulle presunte plusvalenze fittizie degli ultimi anni.

Un’inchiesta che potrebbe coinvolgere anche il Napoli in merito all’acquisto di Victor Osimhen, valutato 50 milioni compresi i cartellini di Karnezis e 3 Primavera per un valore complessivo di circa 71 milioni di euro. Questioni extra campo che preoccupano i tifosi ma che nulla hanno a che vedere con la partita di stasera, posticipo di una giornata che ha visto vincere tutte le 7 sorelle tranne la Juve, appunto.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Il Napoli non vuole essere da meno e ospita un Bologna in difficoltà di formazione, viste le tante indisponibilità fra infortuni e squalifiche. Difesa da inventare con De Silvestri, Medel e Theate, in avanti Barrow con uno fra Vignato e Sansone.

Nel Napoli gli unici dubbi sono quelli relativi all’impiego di Demme, che potrebbe far rifiatare uno fra Anguissa e Fabiàn Ruiz, e a quello di Zielinski, apparso non al top della condizione e pronto a sedersi in panchina per Elmas o Mertens. Per quanto riguarda il classico ballottaggio sulla destra stavolta dovrebbe spuntarla il Chucky Lozano.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti (in panchina Domenichini).

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Vignato, Barrow.