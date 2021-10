Fabian Ruiz sempre più importante per il Napoli: il centrocampista spagnolo non ha mai avuto questi numeri e Spalletti gongola

Nel Napoli primo in classifica che vince e convince, soprattutto in Serie A, c’è un calciatore che sembra aver svoltato definitivamente. Una crescita imperiosa per Fabian Ruiz che si è guadagnato i galloni di regista della squadra a pieno titolo, peraltro impressionando ogni gara sempre di più.

Luciano Spalletti ha consegnato allo spagnolo le chiavi del centrocampo e del gioco partenopeo, soprattutto dopo l’infortunio di Lobotka e l’ex Betis Siviglia sembra non abbia mai fatto altro in carriera. Una regia differente da Jorginho, il perno del Napoli di Sarri ma altrettanto efficace ed efficiente. Testa alta sempre e comunque e lancio perfetto a cercare sempre il compagno libero, con sventagliate anche a cambiare il campo. Sta insomma diventando il centrocampista completo che avrebbe dovuto essere nelle idee di Carlo Ancelotti, che lo volle a Napoli a tutti i costi su intuizione del figlio Davide.

Fabian Ruiz anche in versione bomber

Il Napoli, intanto, se lo gode e lui ogni giorno mostra i suoi progressi, sempre più evidenti. Come se non bastasse, è anche un vero e proprio cecchino; nessuno come lui da fuori area. Sono veri e propri missili terra-aria quelli che scaglia con il suo mancino non appena intravede la lunetta ed i 16 metri.

Nove i gol realizzati da fuori area, l’ultima perla contro il Bologna ieri, con la sfera finita sotto l’incrocio dei pali, semplicemente imparabile. Fabian, peraltro, è anche più incisivo sotto porta; già tre gol in questo campionato in appena 10 gare, lo stesso bottino che aveva in 33 gare giocate sia nel 2019/2020 che nel 2020/2021. E’ ora diventato un calciatore insostituibile lo spagnolo e, ne siamo certi, ne potrà beneficiare anche Luis Enrique nella sua Spagna.