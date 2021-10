Le migliori difese d’Europa: il dato per cui il Napoli è in testa

L’ottimo avvio di stagione del Napoli ha proiettato la squadra di Spalletti in testa alla classifica delle migliori difese d’Europa

Il Napoli ritrova la vittoria in campionato grazie ad un netto 3-0 ai danni del Bologna. La squadra di Spalletti, grazie alle reti di Insigne (doppietta su rigore) e Fabian Ruiz, aggancia il Milan in vetta alla classifica. Lo spagnolo apre le marcature con un sinistro chirurgico da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali, mentre il capitano spazza via le critiche realizzando entrambi i rigori assegnati. Ennesima prova di forza da parte degli uomini di Spalletti, in particolare del reparto difensivo. Gli azzurri mantengono nuovamente la porta inviolata per la settima volta in stagione. Il Napoli non subisce gol dalla trasferta di Firenze, il 3 Ottobre, mentre in casa l’ultima rete subita risale alla sfida contro la Juventus l’11 settembre.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Napoli-Bologna 3-0: Doppietta di Insigne su rigore, aggancio al Milan

Napoli miglior difesa in Europa: la classifica nei top 5 campionati

Il Napoli vanta la miglior difesa del campionato con soli tre gol subiti nelle prime 10 partite. Solo il Cagliari nella stagione 1966-67 e la Roma nel 2013-14 erano riuscite a fare meglio. La difesa azzurra, composta dalla coppia ormai collaudata Rrahmani-Koulibaly, è la prima nei top 5 campionati europei.

Il Napoli guida questa particolare classifica seguito dal Chelsea di Tuchel con 3 reti subite ma in 9 giornate. In Germania la miglior difesa clamorosamente non è quella del Bayern Monaco, ma quella del Friburgo (6 reti subite in 9 partite). Anche in Francia la classifica non è guidata dal più quotato Paris Saint Germain, ma dal Nizza. Sono infatti 8 le reti incassate nelle prime 11 giornate. In Spagna, complice le complicate situazioni di Real e Barca, detiene il primato l’Atletico Bilbao con 6 gol presi in 10 giornate.

Ecco invece la classifica totale delle migliori difese europee: