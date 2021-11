Lazio-Napoli Women finisce 3-4, le azzurre tornano alla vittoria grazie ad una superlativa Eleonora Goldoni che realizza due gol e un assist

Partita non per deboli di cuore quella del Fersini tra Lazio e Napoli Femminile, conclusa 3-4 con una straordinaria rimonta delle azzurre al fotofinish. Il Napoli ritrova così una vittoria che mancava dal 12 settembre, quando vinsero 1-0 in casa contro la Fiorentina.

Partono bene le azzurre, che all’11’ minuto passano in vantaggio grazie alla rete di Erzen che capitalizza al meglio l’assist di Toniolo. La gioia del gol dura poco, e dopo soli 3 minuti l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Lazio per un fallo su Vicentin. Dal dischetto Martin non sbaglia: al Fersini è 1-1.

Neanche il tempo di esultare ed è già tempo di aggiornare nuovamente il tabellino. Al Napoli costa cara la voglia di rifarsi, e dopo un minuto dal pareggio si lasciano imbucare in contropiede dalle biancocelesti, che vanno in vantaggio grazie al piattone di Cuschieri.

Nel secondo tempo sale in cattedra Eleonora Goldoni, che al 59′ rimette le cose a posto con una bordata da oltre 20 metri che il portiere biancoceleste non riesce a parare. Dopo pochi minuti è ancora la Goldoni a rendersi pericolosa, con un sinistro che si infrange sul palo.

Al 69′ altro rigore per le padrone di casa, che ritrovano il vantaggio grazie alla solita Martin, infallibile dagli 11 metri. Ma le azzurre non ci stanno, e iniziano l’assedio nell’area biancoceleste che si concretizza al 73′ con il rigore, questa volta per le azzurre. Sul dischetto si presenta Goldoni, la quale non sbaglia e mette la firma sulla sua doppietta personale.

Alle azzurre il pareggio non basta, e continuano a spingere in avanti nell’ultimo quarto d’ora. Tenacia che viene ripagata nell’ultimo minuto di recupero, con Eleonora Goldoni che incornicia una partita spettacolare con l’assist vittoria per la neoentrata Porcarelli, la quale in area non sbaglia.

Al Fersini è 3-4, festa per le azzurre che tornano finalmente alla vittoria e agguantano l’Empoli a quota 7 punti.

Serie A Femminile, la classifica aggiornata

Grazie alla spettacolare vittoria odierna in casa della Lazio, il Napoli Femminile riesce a dare una scossa alla classifica raggiungendo l’Empoli (sconfitto dal Milan) a quota 7 punti al limite della “zona rossa”. Davanti a loro la Fiorentina a 9 punti, sconfitta in casa dall’Inter per 2-3 nella giornata di ieri. Implacabile la solita Juventus, ancora a punteggio pieno dopo l’ennesima vittoria in casa della Sampdoria nell’anticipo del venerdì. Non molla la presa neanche il Sassuolo, che insegue a -3 dopo la vittoria odierna contro il Pomigliano.

Ecco la classifica aggiornata della Serie A Femminile:

Juventus 24

Sassuolo 21

Milan 19

Roma 16

Inter 15

Sampdoria 12

Pomigliano 10

Fiorentina 9

Empoli 7

Napoli 7

Hellas Verona 1

Lazio 0