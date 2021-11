Balotelli ad un passo dal Napoli: SuperMario a sorpresa svela i dettagli

Mario Balotelli ha annunciato di voler giocare nel Napoli: la dichiarazione a sorpresa e i dettagli delle trattative.

Dopo l’esperienza in Serie B al Monza, Mario Balotelli si è rilanciato in Turchia all’Adana Demirspor. L’ex attaccante di Milan e Inter ha un solo obiettivo: conquistare la chiamata della Nazionale per andare in Qatar. Nessuno si sarebbe mai immaginato che l’Italia non sarebbe riuscita a conquistare il pass diretto per i Mondiali, ma ora l’incubo playoff fa davvero paura ai tifosi, staff e calciatori. Inoltre, nelle ultime uscite della selezione azzurra si sono visti limiti ben precisi nel reparto offensivo e serve urgentemente un attaccante.

Che il prossimo centravanti dell’Italia sia nuovamente Balotelli, nessuno può saperlo. Intanto, SuperMario prova a far parlare i numeri: 12 partite e 5 gol in campionato con la nuova squadra. Montella prova a rilanciarlo, ma probabilmente il livello del campionato turco non può essere considerato alla pari con quello italiano. Motivo per il quale ct Mancini difficilmente può lasciarsi convincere e convocarlo per la prossima sosta di gennaio, prima degli spareggi dei Mondiali. E allora, resta solo un ritorno in Italia, precisamente in Serie A e perché no…vicino al Vesuvio. Infatti, Balotelli ha svelato in una diretta su Twitch che è stato vicinissimo al trasferimento al Napoli.

Balotelli: “Vorrei giocare al Napoli”

Mentre ci sono calciatori azzurri che esprimono il desiderio di voler lasciare Napoli per club più grandi, più ambiziosi, c’è chi si farebbe in quattro per giocare allo stadio Maradona. Mario Balotelli, in una diretta a OCWSport su Twitch ha svelato che gli piacerebbe indossare la maglia del club azzurro: “Se dovessi tornare in Serie A mi piacerebbe giocare al Napoli – sottolinea il centravanti – L’ho sempre detto e negli anni passati sono stato anche molto vicino al trasferimento. Ci sono state alcune trattative, ma non si sono mai concretizzate“.

Poi SuperMario spiega anche una ragione per cui sceglierebbe Napoli: “Mi piacerebbe giocare lì anche perché c’è mia figlia“. Insomma, l’ex attaccante del Monza concilierebbe famiglia e professione. E Napoli potrebbe essere anche la dimensione giusta per riconquistare la fiducia del ct della Nazionale: a gennaio si aprono nuove porte per Balotelli?