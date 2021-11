Probabili formazioni Spartak Mosca-Napoli: attacco da rifare per Spalletti

Il Napoli è chiamato a rialzarsi in Europa League sul campo dello Spartak Mosca dopo il ko di San Siro: le probabili formazioni della gara.

Può una sola partita condizionare un’intera stagione? Nel caso del Napoli il passo falso di San Siro contro l’Inter potrebbe avere un effetto nefasto, non tanto sotto l’aspetto del singolo risultato ma degli infortuni: oltre al danno della sconfitta, Spalletti ha ricevuto la beffa dei forfait di Osimhen e Anguissa, col nigeriano out per circa un mese dopo aver rimediato le fratture multiple e scomposte allo zigomo e all’orbita dell’occhio sinistro, tumefatto in seguito ad un duro scontro aereo con Skriniar nell’area nerazzurra.

Il Napoli ha, per fortuna, subito un’occasione per mettere una pezza sulla delusione milanese: mercoledì alle 16.30 è già tempo di scendere nuovamente in campo per la trasferta russa sul campo dello Spartak Mosca, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. Già al termine dei prossimi 90 minuti potrebbe arrivare l’aritmetica certezza del primo posto e della qualificazione agli ottavi: serviranno un successo con lo Spartak e un pareggio tra Leicester e Legia Varsavia nell’altro match del raggruppamento.

Spalletti si ritrova a dover rivoluzionare il reparto offensivo, privo anche del positivo Politano: Mertens dovrebbe agire da ‘falso nove’, supportato da Elmas e Insigne in posizione esterna. In mediana spazio a Lobotka, coadiuvato dalle mezzali Fabian Ruiz e Zielinski. Nessuna novità per quanto riguarda la difesa, mentre tra i pali andrà in scena la solita staffetta tra Ospina e Meret, con l’ex Udinese in qualità di prescelto per le uscite di coppa.

Le probabili formazioni di Spartak Mosca-Napoli:

SPARTAK MOSCA (3-4-1-2): Selikhov; Kutepov, Caufriez, Dzhikiya; Moses, Zobnin, Litvinov, Ayrton Lucas; Ignatov; Promes, Sobolev. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

Spartak Mosca-Napoli: diretta tv e streaming

Spartak Mosca-Napoli sarà visibile sia su DAZN che su Sky, nel cui caso sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite).

Streaming disponibile grazie all’app di DAZN e di Sky Go, oltre che sulla piattaforma NOW.