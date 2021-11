In casa Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a rinforzare la squadra nel mercato: pronti due colpi, di chi si tratta

Il Napoli lavora al centro tecnico di Castel Volturno in vista del big match contro la Lazio; una gara da non fallire contro l’ex Sarri, soprattutto dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League. Gli azzurri devono dare un segnale, una reazione, rispedendo al mittente tutte le critiche dopo i primi passi falsi.

Se Spalletti con i suoi calciatori sta lavorando al centro sportivo, il ds Giuntoli insieme alla sua squadra e sotto l’occhio vigile del Presidente De Laurentiis, è al lavoro sul mercato, per potenziare ulteriormente la rosa.

In vista di gennaio si segue sempre la pista che porta a Reinildo Mandava, terzino del Lille in scadenza di contratto; potrebbe arrivare a costo zero nel prossimo giugno ma i partenopei proveranno un tentativo già a gennaio offrendo una sorta di piccolo conguaglio alla società francese.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, scatta l’allarme rosso: da punto di forza a problema

Napoli, due profili seguiti: occhi in Germania

In casa azzurra, però, lo sguardo è rivolto al presente ed alla prossima stagione, quando ci sarà da rinforzare la rosa anche tagliando alcuni calciatori dall’ingaggio pesante ed in scadenza. Ed è per questo che l’occhio degli uomini mercati azzurri si è soffermato in Germania ed in Bundesliga, campionato affascinante e dotato di grande talenti, proprio come la Ligue 1 francese.

E sono già due i profili individuati dal club partenopeo come svelato dal Corriere dello Sport; il primo è Ohis Felix Uduokhai, talento 24enne dell’Augusta. Oltre 100 presenze tra Wolfsburg e, appunto, Augsburg ma anche e soprattutto una duttilità che lo fa uno e trino. Difensore centrale, il giovane tedesco è capace di agire anche da terzino sinistro e da mediano e risolverebbe più di un problema in casa partenopea. Il problema, però, è dato dalla valutazione, decisamente alta; si tratta, infatti, di sborsare almeno 16 milioni di euro.

Per la mediana, invece, piace molto Florian Neuhaus, 25enne nazionale del Borussia Mönchengladbach, tenuto sotto osservazione dagli uomini mercato azzurri. Giovani e forti, proprio il target preferito dal Presidente.