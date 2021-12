Quando si gioca Juventus-Napoli: c’è la data, il calendario

Nessun rinvio per Juventus-Napoli, c’è la data ufficiale del big-match. La Lega Serie A dirama il calendario.

Nessun rinvio. Il Napoli rischia di affrontare il big-match contro la Juventus senza i giocatori che verranno convocati per la Coppa d’Africa. La Lega Serie A ha infatti diramato il calendario ufficiale delle prime quattro giornate del girone di ritorno di campionato, tra cui spicca proprio la sempre attesa sfida contro i bianconeri.

Juventus-Napoli, la data: si gioca la sera della Befana

Juventus-Napoli quindi si giocherà giovedì 6 gennaio alle ore 20.45, ovviamente all’Allianz Stadium di Torino. La gara d’andata, disputata l’11 settembre al ‘Maradona’, è stata vinta in rimonta dalla squadra di Spalletti capace di ribaltare l’iniziale gol firmato da Morata su gentile ‘omaggio’ di Manolas, quest’ultimo ceduto all’Olympiacos proprio in queste ore.

La Juventus che ha affrontato gli azzurri tre mesi fa però sarà molto diversa dato che allora i bianconeri si presentarono a Napoli senza i giocatori sudamericani reduci dai faticosi impegni con le rispettive nazionali. Stavolta invece, come detto, i problemi di formazione potrebbero riguardare Spalletti che rischia di affrontare la sfida senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen, quest’ultimo comunque ancora alle prese col grave infortunio patito contro l’Inter.

Il calendario dalla seconda alla quarta di ritorno

Domenica 9 gennaio invece il Napoli ospiterà la Sampdoria al ‘Maradona’ con fischio d’inizio della gara, valida per la ventunesima giornata di Serie A, fissato alle ore 16.30. Sette giorni dopo gli azzurri saranno di scena a Bologna alle ore 15.00 contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic.

Il calendario del Napoli nelle prime quattro giornate di ritorno si chiude infine col derby campano contro la Salernitana in programma al ‘Maradona’, calcio d’inizio alle ore 15.00. Ostacoli che, big-match dell’Allianz Stadium a parte’, non sembrano insormontabili per gli uomini di Spalletti e potrebbero rilanciare le ambizioni del Napoli in campionato.