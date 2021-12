Napoli, che spreco! In un mese è cambiato tutto: classifica ribaltata

Classifica completamente ribaltata: il Napoli ha sprecato tutto il vantaggio ottenuto ad inizio campionato, ora si ritrova dall’altra parte.

In appena un mese è cambiato tutto. Sono passati trenta giorni e il Napoli primo in classifica è solo un lontano ricordo. La formazione di Spalletti, tra sfortuna, colpe e infortuni, ha lasciato tantissimi punti per strada nelle ultime 6 giornate. Quante chance sfumate per rilanciarsi davanti a tutte e allontanare il Milan. Quante occasioni sprecate per non farsi superare dall’Inter, che è praticamente in volata verso il titolo di campione d’inverno.

Pochi ci avrebbero scommesso un mese fa sulla rimonta dei nerazzurri, e invece ora è diventata realtà. Grazie alla vittoria della squadra di Simone Inzaghi all’Arechi di Salerno, il Napoli si porta a -7 dall’Inter e vede definitivamente scappar via la possibilità di diventare campione d’inverno. E pensare che un mese fa, invece, la classifica diceva tutt’altro.

Napoli, ora sei dall’altra parte: il vantaggio sull’Inter solo un ricordo

Con la fine della 12a giornata, gli azzurri si vedevano assieme ai rossoneri al primo posto, con poche pressioni dal basso e un distacco notevole dalle altre concorrenti. Ma Spalletti avvertiva il pericolo. Il campionato era lungo e le sette sorelle che vogliono abitare sull’attico non si sarebbero date per vinte. Soprattutto i campioni d’Italia in carica. E così, alla prima occasione utile, l’Inter ha diminuito il distacco in classifica con il Napoli da -7 a -4 con il 3-1 nello scontro diretto di San Siro.

Successivamente, i partenopei hanno mollato la presa, anche a causa di numerose assenze per infortunio. Dopo un mese dalla sosta di novembre, il Napoli ora è lontano dalla vetta di ben sette lunghezze, le stesse che la vedevano primeggiare sull’Inter. Cosa è cambiato? Tutto. Mentre Inzaghi è riuscito a tirar fuori il carattere dai suoi calciatori, Spalletti ha dovuto fare i conti con assenze importanti, partite ribaltate sul finale, sfortuna e cali di concentrazione. Un momento negativo che può passare solo attraverso la vittoria. E mai come questa volta, vincere contro il Milan può essere una boccata d’ossigeno per il Napoli, che ritornerebbe a -4 dall’Inter. A Natale i nerazzurri resteranno primi se così dovesse succedere. Ma almeno i giochi si riaprirebbero concretamente.