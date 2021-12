Probabili formazioni Napoli-Spezia: tocca a Mertens

Le probabili formazioni di Napoli-Spezia, ultima gara del girone d’andata: in attacco c’è Mertens, out Insigne per Covid.

Dopo la bella vittoria di Milano contro i rossoneri, che ha permesso al Napoli di scavalcare l’Atalanta e riagganciare il secondo posto, il Napoli chiude il suo girone d’andata al ‘Diego Armando Maradona’ dove mercoledì sera arriva lo Spezia.

Probabili formazioni Napoli-Spezia, riecco Mertens

Spalletti pare intenzionato a rilanciare Dries Mertens, che sostituirà Petagna in attacco, alle sue spalle conferma per Lozano insieme a Elmas e Zielinski. In mezzo al campo Demme è favorito su Lobotka per affiancare Anguissa. Davanti a Ospina la stessa linea a quattro di Milano: Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus e Di Lorenzo. Oltre agli infortunati Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen out anche Insigne, risultato positivo al Covid nelle ultime ore.

Nelle file dello Spezia, invece, Thiago Motta deve fare a meno di Nzola, Sala, Salcedo, Sena, Verde. Difesa a tre composta da Amian, Erlic e Hristov. Gyasi e Reca sugli esterni, a centrocampo c’è Kiwior con Maggiore e Kovalenko. In attacco tocca a Strelec fare coppia con Manaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Hristov; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj.

Dove vedere Napoli-Spezia in tv e streaming

Napoli-Spezia verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN, per vederla in tv quindi sarà necessario scaricare l’app su una smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad una console come PlayStation o Xbox, ad un TIMVISION BOX, o attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La partita inoltre sarà come sempre disponibile in diretta streaming collegandosi col pc al sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su tutti i dispositivi mobili. La telecronaca della gara è affidata a Pierluigi Pardo con Marco Parolo al commento tecnico.