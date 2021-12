Chi è Tuanzebe, il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa

Chi è Axel Tuanzebe, il difensore nel mirino del Napoli per rinforzare il reparto arretrato: caratteristiche e formula dell’operazione

Il Napoli è alla ricerca di un elemento difensivo che possa rimpolpare il reparto, ridotto all’osso dalla partenza di Kostas Manolas e dall’impegno in Coppa d’Africa di Kalidou Koulibaly. Due i soli centrali a disposizione di Spalletti, Rrahmani e Juan Jesus e sulle fasce di certo la situazione non è migliore.

Da qui l’urgenza di provvedere al più presto in sede di campagna acquisti, con il ds Giuntoli che sta scandagliando il mercato invernale alla ricerca del colpo in grado di coniugare qualità e quantità e che possa rispettare i canoni di spesa della società azzurra.

Una ricerca ad ampio raggio quella del dirigente partenopeo, al lavoro sia sul mercato italiano che quello straniero, per individuare il profilo giusto, in grado di mettersi subito a disposizione del tecnico ed entrare nei meccanismi della squadra.

Le caratteristiche di Tuanzebe

Tanti, dicevamo, i profili scandagliati da Giuntoli; tra questi è spuntato fuori il nome di Axel Tuanzebe, 24enne calciatore di nazionalità inglese seppur nato in Costa d’Avorio.

La prima parte di stagione l’ha giocata con la maglia dell’Aston Villa, club dov’è in prestito dal Manchester United, il proprietario del suo cartellino. Tuanzebe è un difensore centrale di piede destro, in grado di giocare sia sul lato destro che su quello sinistro; all’occorrenza, però, può agire anche come terzino e quindi regalare un’opzione in più al tecnico. Gran fisico, 185 cm di altezza, in questa stagione ha giocato davvero poco, appena nove presenze in Premier League e due in Carabao Cup per un totale di 685′ disputati (505 in campionato).

Tuanzebe ha un contratto con lo United in scadenza nel giugno del 2023 ed una valutazione di 8 milioni di euro; l’affare, però, si può chiudere solo in prestito – magari oneroso – con diritto di riscatto nel prossimo giugno, ricalcando quanto fatto la scorsa estate con Franck Anguissa.