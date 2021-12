Napoli, terribile notizia per i tifosi azzurri: cambia tutto al Maradona!

Terribile notizia per i tifosi del Napoli: cambierà tutto al Maradona dal 2022, contro la Fiorentina si rischia lo stadio vuoto!

A pochi giorni dal ritorno in campo, il Napoli deve fare i conti – come tutte le altre squadre del campionato italiano – con il Covid. Fortunatamente, sia Insigne che Fabian Ruiz sono risultati negativi ai tamponi e potranno ritornare subito ad allenarsi con Spalletti e i propri compagni per preparare la sfida contro la Juventus in programma il 6 gennaio.

Invece, Hirving Lozano deve attendere ancora un po’ e al momento la sua presenza all’Allianz Stadium è a forte rischio. Tutto dipenderà dall’esito del tampone e dal suo stato fisico. La società scongiura nuove brutte sorprese, ma nel frattempo ne è arrivata una ai tifosi azzurri. Infatti, il Napoli deve rivedere i suoi piani per il mese di gennaio: al Maradona cambierà tutto.

Napoli, stadio Maradona al 50%: stop alle vendite dei mini abbonamenti

Solo ieri, il club partenopeo aveva lanciato un mini abbonamento per le due sfide in casa ravvicinate: la partita contro la Samp valida per la Serie A e quella contro la Fiorentina per la Coppa Italia.

Tuttavia, a causa dell’aumento dei contagi per Covid delle ultime ore, il Governo ha attuato alcune modifiche e nuove restrizioni. Infatti, a partire dal 10 gennaio, negli stadi e nei palazzetti la capienza sarà nuovamente ridotta. Per quanto riguarda il calcio, sugli spalti si ritornerà alla disposizione a scacchiera e con una capienza al 50%. Dunque, la situazione torna come quella di inizio stagione. Per tale ragione, il Napoli ha dovuto sospendere la vendita dei mini abbonamenti per le partite contro Sampdoria e Fiorentina, oltre a fermare immediatamente la vendita dei biglietti per la gara contro il Barcellona, valida per gli spareggi di Europa League. Infatti, come comunicato dal sito ufficiale del club, bisognerà ridisegnare la mappa dei posti a sedere.

Senza nuovi stravolgimenti, alla partita di campionato contro i blucerchiati in programma il 9 gennaio sarà possibile riempire lo stadio fino al 75%; invece, per la partita di Coppa Italia in programma il 12 alle ore 17:30, la capienza è ridotta a metà. E si preannuncia un Maradona privo di tifosi del Napoli visto il giorno lavorativo, l’orario e la paura dell’esposizione al virus.