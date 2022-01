Brutte notizie dalle nazionali – un calciatore del Napoli positivo

Anche oggi non arrivano buone notizie per Spalletti: un big del Napoli è risultato positivo al coronavirus nel corso del ritiro con la sua nazionale. Il calciatore, regolarmente vaccinato ed asintomatico, è ora in isolamento dai compagni.

Arrivano sempre più conferme da fonti ufficiali: un altro calciatore del Napoli, insieme a due compagni di squadra, è risultato positivo al covid-19 ed osserverà ora un periodo di isolamento in attesa di negativizzarsi. La notizia è stata riportata dalla radio senegalese Radio Senegal, fortunatamente Kalidou Koulibaly (regolarmente vaccinato) ed i compagni risultano asintomatici.

Ancora un positivo nel Napoli: Koulibaly in isolamento dal Senegal

Il difensore del Napoli, impegnato con il suo Senegal in Coppa d’Africa, contrae per la seconda volta il virus, che lo ha già colpito durante l’ultimo febbraio. Aumenta dunque il numero di indisponibili azzurri, anche se, verosimilmente, il classe 91 si negativizzerà in tempo utile per Spalletti ed i suoi uomini.

La notizia della positività di Koulibaly arriva in un momento non semplice per i partenopei, completamente decimati dalla competizione per nazioni africane e dal coronavirus, sempre più fuori controllo. L’augurio è che l’avventura con il Senegal della colonna portante azzurra non si complichi ulteriormente, avendo la competizione già danneggiato il Napoli più di ogni altra squadra di Serie A.

