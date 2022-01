UFFICIALE – Spalletti può sorridere: il Napoli recupera altri due giocatori

Il Napoli recupera altri due giocatori: può sorridere Spalletti, che dopo il rientro di Lozano recupera altri due uomini. Lo ha reso noto la società attraverso i propri canali social ufficiali.

Il Napoli recupera altri due uomini e Spalletti può sorridere ancora. Sempre più breve la lista degli indisponibili per gli azzurri, che hanno recentemente ritrovato Lozano ed Osimhen. La società ha ufficializzato, attraverso i propri canali social ufficiali, il ritorno di Meret e Malcuit, ora negativi ai test effettuati in giornata.

Il Napoli recupera altri due giocatori: Meret e Malcuit a disposizione di Spalletti

Il tecnico di Certaldo ritrova sempre più uomini. Dopo aver affrontato e sconfitto rapidamente il Covid-19, Spalletti ha potuto riabbracciare Lozano ed Osimhen, e potrà ora fare lo stesso con Alex Meret e Kevin Malcuit, risultati negativi ai test effettuati in giornata e dunque pronti per ritornare in gruppo.

Si avvicina una settimana importante per gli azzurri, che in soli quattro giorni dovranno affrontare la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia ed il Bologna in campionato. Questi rientri saranno fondamentali per il Napoli, falcidiato dalle assenze in un momento particolarmente delicato della stagione. Il pareggio a Torino contro la Juventus, e la vittoria sulla Sampdoria, hanno contribuito a mantenere alto il morale del gruppo, che non ha mai mostrato segni di cedimento ed ha affrontato tutti i match con grande impegno nonostante una lunga carenza di risultati.