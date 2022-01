Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: difesa azzurra rivoluzionata

Il Napoli ospita la Fiorentina nell’ottavo di Coppa Italia: Spalletti pensa al turnover. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

E’ tutto pronto per l’esordio del Napoli in questa edizione della Coppa Italia, totalmente rinnovata a inizio stagione: azzurri in scena a partire dagli ottavi di finale, dove affronteranno la Fiorentina al ‘Maradona’ (calcio d’inizio in programma domani alle ore 18). Chi passa il turno, ai quarti se la vedrà con la vincitrice di Atalanta-Venezia.

Per Spalletti sarà l’occasione di dare spazio ad alcune seconde linee che il campo l’hanno visto con minore frequenza rispetto ai ‘titolari’: sono attese novità in particolar modo nel reparto arretrato, dove dovrebbero giocare sia il giovane Zanoli a destra che il nuovo acquisto Tuanzebe al centro, entrambi all’esordio dal primo minuto col Napoli in gare ufficiali. Rrahmani partner dell’inglese, con Juan Jesus dirottato sulla corsia mancina. Ospina titolare obbligato, in virtù della positività al Covid-19 di Meret. Fabian Ruiz verso il rientro al fianco di Lobotka. Petagna ancora punto di riferimento centrale dell’attacco: alle sue spalle Politano, Mertens ed Elmas. Out Insigne, da valutare la convocazione di Osimhen che è appena tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Formazioni Napoli-Fiorentina: info sulla diretta tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà visibile in chiaro e in diretta su Italia 1, essendo la Coppa Italia un’esclusiva Mediaset. Streaming disponibile su Mediaset Play, servizio raggiungibile da pc, smartphone e tablet: basterà registrarsi e accedere al catalogo degli eventi, il tutto in maniera del tutto gratuita e senza la sottoscrizione di un abbonamento.