Criticato per i troppi tweet: la risposta piccata di Osimhen a uno juventino

Rientro in campo sempre più vicino per Osimhen, letteralmente scatenato su Twitter: la risposta a un tifoso juventino è da non credere.

Inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel Victor Osimhen, prossimo al ritorno agli allenamenti in gruppo dopo la positività al Covid-19 e, soprattutto, la convalescenza resasi necessaria dopo l’intervento chirurgico al volto per far fronte alle fratture multiple e scomposte a zigomo e orbita dell’occhio sinistro. Spalletti potrà tornare a contare sul nigeriano già a partire dai prossimi giorni: rientro previsto in massima sicurezza, attraverso l’utilizzo di una maschera specifica creata appositamente per il tipo di problema occorso all’ex Lille.

Nel frattempo, Osimhen continua ad essere molto attivo sui social, in particolare su Twitter dove è solito interagire con i tifosi del Napoli e di altre squadre: nelle scorse ore è toccato ad un supporter della Juventus fare i conti con la verve del bomber africano, spietato non solo davanti alla porta ma anche con lo smartphone tra le mani. A questo tifoso bianconero, che ne aveva messo in evidenza l’abitudine a dedicarsi ai tweet, Osimhen ha risposto per le rime usando termini abbastanza forti: “Proprio come tuo padre ha sprecato il suo sperma dando alla luce uno st****o come te“.

Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you✌🏽 https://t.co/KVcCCnp5IK — victor osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2022



Osimhen attivo su Twitter: non solo ‘polemiche’

Twitter è uno dei social più cari a Osimhen, che lo scorso 2 gennaio si era reso protagonista di un bel gesto nei confronti di un suo fan: per lui una maglia in regalo, per il nigeriano solo tanti applausi e la consapevolezza di essere entrato a pieno titolo nel cuore del popolo napoletano. Il countdown per rivederlo di nuovo all’opera in campo, intanto, sta finalmente per esaurirsi.