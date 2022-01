Napoli-Fiorentina accendono il mercato: duello a distanza per il “Ragno”

Il Napoli e la Fiorentina si danno battaglia in Coppa Italia ma anche sul mercato: i club duellano per il “Ragno”, l’argentino fa impazzire tutti.

Quella di Coppa Italia non è una semplice sfida. Napoli e Fiorentina sono entrambe interessate a migliorare la propria rosa, sin da questa finestra di mercato. In particolare, i due club sono legati dallo stesso destino: due top player lasceranno a fine stagione.

Ovviamente, è già tutto fatto per l’addio di Lorenzo Insigne. E per quanto riguarda i viola, invece, c’è ancora da capire la destinazione di Vlahovic, che quasi sicuramente non resterà per un’altra stagione a Firenze. Per tale ragione, la Fiorentina ha già investito su Ikoné e Piatek – probabili titolari contro gli azzurri – mentre il Napoli è alla ricerca di un colpo da 90 e con radioso futuro. Entrambe le società starebbero puntando lo stesso calciatore, il cui soprannome è il “Ragno“.

Napoli e Fiorentina sul “Ragno”: chi è l’attaccante che infiamma il mercato

Secondo le indiscrezioni di calciomercato, la Fiorentina da tempo starebbe inseguendo il sogno di ingaggiare il nuovo gioiello della nazionale argentina. Si tratta di Julian Alvarez, finito sul taccuino dei migliori direttori sportivi di tutta Europa. E’ un attaccante classe 2000, il 31 gennaio compirà 22 anni ed è già entrato nel giro dell’Albiceleste, oltre ad aver vinto la Copa America la scorsa estate assieme a Lionel Messi.

In patria, l’attaccante è conosciuto come “Ragno” per le sue immense qualità di controllo del pallone. Infatti, questo soprannome è stato dato dal fratello maggiore del calciatore, poiché sin da quando era bambino sembrava avere più di due gambe quando aveva il pallone tra i piedi. E visto il nomignolo, l’attaccante ad ogni gol festeggia mimando il celebre gesto di Spider-man.

Attualmente, Julian Alvarez gioca nel River Plate, con il quale si sta distinguendo per gol e minutaggio. Il suo contratto scade a dicembre 2022 e il suo costo è di circa 25 milioni di euro. Anche il Napoli è pronto a tentare il bomber argentino, centravanti puro, ma capace di giocare anche da esterno. Il giocatore, nonostante il pressing della Fiorentina, avrebbe già declinato l’offerta per approdare al Franchi: forse il match di Coppa Italia potrebbe schiarirgli ancor più le idee.