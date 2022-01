Calciomercato Napoli, Koulibaly in partenza? Il sostituto gioca in Serie A

Koulibaly è uno dei nomi più in voga sul calciomercato: in caso di partenza del senegalese, il Napoli virerebbe su un profilo di livello.

Alla fine della sessione invernale del calciomercato mancano ormai soltanto tre giorni ed è difficile pensare a movimenti di rilievo, sia in entrata che in uscita, per il Napoli: il ‘grosso’ ci sarà in estate, quando qualche pezzo pregiato potrebbe fare le valigie e lasciare il posto alle nuove leve. Uno degli indiziati principali è il solito Kalidou Koulibaly, da anni al centro delle attenzioni delle big d’Europa, spesso frenate dalle richieste economiche di De Laurentiis per il cartellino del suo gioiello.

Il contratto in scadenza tra poco più di un anno e, soprattutto, lo stato di impasse sul fronte rinnovo, potrebbero dare vita allo scenario della cessione che obbligherebbe il Napoli a trovare un degno erede dell’ex Genk. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il profilo in questione sarebbe stato individuato in Gleison Bremer, roccioso difensore del Torino e punto di riferimento nell’undici titolare di Ivan Juric. In granata dal 2018, il brasiliano ha vissuto una crescita personale prorompente, coincisa con l’ottimo momento della squadra piemontese che sta convincendo gli addetti ai lavori e sogna un posto in Europa.

Calciomercato, Bremer al posto di Koulibaly: concorrenza importante per il Napoli

Scongiurare la cessione di Koulibaly resta comunque l’obiettivo primario, alla luce anche delle inevitabili difficoltà che subentrerebbero in caso di tentato assalto a Bremer, richiesto in particolare dall’Inter: Marotta lo ritiene perfetto per la difesa a tre (già sperimentata con successo al Torino) di Simone Inzaghi, in previsione di un’eventuale separazione da De Vrij, situazione da monitorare attentamente in casa nerazzurra.