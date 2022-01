Napoli, scelto il nuovo terzino sinistro: quando verrà chiuso l’affare

Con Ghoulam destinato ad andare via da Napoli a giugno, il ds Giuntoli si prepara all’affondo finale per portare il terzino in azzurro

Ormai ci siamo: il Napoli sembra aver sciolto definitivamente le riserve e ha già scelto il terzino sinistro per la prossima stagione. Sarà Mathias Olivera l’esterno che prenderà il posto in rosa di Faouzi Ghoulam, che a scadenza di contratto sarà svincolato.

C’è stato un tentativo per portarlo fin da subito in azzurro ma le resistenze del Getafe e la difficoltà di piazzare Ghoulam hanno complicato irrimediabilmente l’affare immediato, visto che prima di acquistare il Napoli deve sempre liberare un posto in rosa. Ma l’obiettivo è lui e per questo Giuntoli sta per chiudere la trattativa fin da ora per l’estate. Uruguaiano, classe 1997, Mathias Olivera è un esterno dal gran fisico che è bravo nella fase difensiva ma non disdegna quella di spinta. Ha compiuto da poco 24 anni e sembra in crescita costante, tanto che quest’anno ha trovato anche modo di trovare un gol e un assist.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Calciomercato Napoli, Koulibaly in partenza? Il sostituto gioca in Serie A

Calciomercato Napoli, la testa è già a giugno: gli obiettivi

Con un mercato di gennaio che sembra esaurirsi all’acquisto di Tuanzebe, il Napoli lavora già pensando alla prossima stagione. La priorità è il rinnovo di Fabiàn Ruiz, scadenza 2023, che dovrebbe accettare un’offerta intorno ai 3 milioni all’anno o essere sacrificato sul mercato estivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Juan Jesus svela il segreto del Napoli: “Per questo siamo i migliori”

Lui come Koulibaly, altro top player in scadenza il prossimo anno, che però dovrebbe ridurre parecchio il suo ingaggio attuale per rientrare nei nuovi parametri del Napoli. Se non si trovasse l’accordo potrebbe essere ceduto anche lui: l’erede potrebbe essere Senesi del Feyenoord, nel mirino di Giuntoli già da due anni, oppure Gleison Bremer, muro invalicabile del Torino di Juric.