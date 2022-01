Juan Jesus svela il segreto del Napoli: “per questo siamo i migliori”

Juan Jesus ha rilasciato dichiarazioni importanti a Radio Kiss Kiss Napoli: il difensore azzurro ha raccontato il suo amore per la città, ed ha svelato uno dei segreti sulla forza difensiva della squadra.

Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando la sua esperienza fin dal suo arrivo in squadra. Emerge subito la gioia di far parte di un gruppo così unito, con parole al miele per i compagni che lo fanno sentire “come se stesse qui da anni“: ed anche tatticamente l’impressione è quella, poiché il brasiliano ha dimostrato fin dalle prime battute diligenza nei movimenti e nelle letture. La difesa del Napoli è la migliore del campionato, nonostante la prolungata assenza di Koulibaly, perché svolge “un lavoro difensivo di squadra“, ha affermato prima di esporsi sulla lotta al titolo.

Il Napoli lavora di reparto, e secondo Juan Jesus quest’anno può vincere

Per il difensore conta più il reparto dei singoli uomini: analisi precisa delle prestazioni viste in campo fino ad oggi, dove la squadra ha mostrato propensione al sacrificio grazie ad un gruppo molto unito. Juan Jesus ne è sicuro e non si è nascosto: grazie alla loro solidità difensiva, gli azzurri possono vincere lo Scudetto, ed anche competere in Europa League. “Il Barcellona è una squadra da rispettare, seppur in crisi”, un doppio confronto che il Napoli affronterà con consapevolezza dei suoi mezzi, e con i rientri di Koulibaly ed Anguissa dalla Coppa d’Africa, che anche secondo il difensore solo elementi fondamentali del gruppo.

Leggi anche >>> Rrahmani, sfogo contro la Serie A: “Lo dico da sempre!”

I complimenti di Juan Jesus per i compagni non si limitano agli uomini impegnati in nazionale: “Tuanzebe ha una forza pazzesca” ed anche lui, come il brasiliano, si starebbe ambientando con estrema facilità all’interno della squadra. Entrambi sono arrivati all’ombra del Vesuvio per una sola stagione, ma Juan è già innamorato di Napoli e della sua gente, che quotidianamente gli dà una grande carica. Dalle sue parole è chiara la volontà di rimanere: nel contratto è presente un’opzione per il rinnovo, sarà Juan Jesus il primo acquisto della prossima estate?