Disastro a Barranquilla, la Colombia cede il passo al Perù e Ospina è colpevole della rete subita allo scadere: addio Mondiali?

Una delle più forti generazioni di calcio sudamericano rischia di non accedere ai prossimi Mondiali. D’altronde, è lo stesso destino che spetterà più o meno ad una tra Italia e Portogallo, entrambe inserite nella stessa parte di tabellone dei playoff per Qatar 2022. E’ lo strano destino del gioco del calcio, dove per vincere bisogna scendere in campo e confermare i pronostici.

Sulla carta, non sembra esserci molta storia tra Colombia e Perù. Si gioca a Barranquilla, col pubblico colombiano pronto a festeggiare uno scontro diretto importante per accedere ai Mondiali. E invece, proprio allo scadere, David Ospina la combina grossa, troppo grossa. Ora, Qatar 2022 è lontanissima.

Ospina, Mondiali in Qatar sempre più lontani: l’errore costa caro

Il Napoli e la stessa Colombia è stata abituata troppo bene da Ospina negli ultimi mesi. Raramente si è visto il portiere in difficoltà ed è quasi sempre stato fondamentale con le sue parate. Ma questa volta, l’estremo difensore azzurro si è lasciato battere colpevolmente sul suo palo.

In un contropiede magistrale portato a termine da Edison Flores al 85′ e sul risultato di 0-0, Ospina non copre il primo palo come dovrebbe e si lascia infilare con un tiro potente ma che poteva essere innocuo. Bastava mettersi nella corretta posizione e la palla non sarebbe mai entrata. Invece, il Perù ha agguantato tre punti d’oro e sale al quarto posto in classifica, l’ultimo che permette di accedere ai Mondiali direttamente senza passare per gli spareggi.

Le speranze sono le ultime a morire, chiaramente, i Cafeteros si ritrovano a lottare addirittura per la quinta posizione, con un Uruguay ferito alla ricerca del Mondiale. La prossima partita di questa sosta sarà contro l’Argentina, già qualificata matematicamente, e sarà fondamentale non perderla. A marzo, poi, gli ultimi due match: prima contro la Bolivia, poi contro l’Ecuador e potrebbe essere scontro diretto o già troppo tardi.