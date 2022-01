Laureando e promosso dall’ex Napoli: chi sarà il sostituto di Insigne

Il Napoli è vigile sul mercato alla ricerca del sostituto di Insigne: tutto sull’obiettivo azzurro, dall’Università alle sue passioni.

Lorenzo Insigne lascerà Napoli e Italia per la volta del Nord America. Il capitano azzurro terminerà la sua esperienza in Serie A e comincerà un’avventura oltre-oceanica, sicuramente più redditizia ma chissà se più stimolante. Intanto, la dirigenza si guarda attorno e cerca possibili sostituti e calciatori offensivi per la prossima stagione.

Sono apparsi tantissimi nomi in questi frenetici giorni di mercato, ma proprio uno dei compagni in Nazionale di Insigne potrebbe essere il perfetto sostituto. Infatti, secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, nell’agenda del ds Giuntoli sarebbe finito anche Giacomo Raspadori, campione d’Europa con la Nazionale e gioiellino del Sassuolo.

Ma chi è fuori dal campo l’attaccante classe 2000? Scopriamo le sue passioni, le sue ambizioni e i suoi retroscena del passato.

Raspadori sostituto di Insigne? Le curiosità sul talento del Sassuolo

Convocato a sorpresa da ct Mancini per gli Europei della scorsa estate, Giacomo sta vivendo un vero e proprio sogno dall’inizio del 2021. Ora è inseguito dai migliori club italiani, su tutti Inter e Napoli. Attaccante basso, veloce e da un buon senso del gol.

Fuori dal campo, Raspadori sembra essere un ragazzo d’oro. Equilibrato, smaliziato e con grosse ambizioni da calciatori per il futuro, ma lucido nel capire che non potrà vivere solo di calcio. Un giorno questa magia svanirà e vorrà farsi trovare pronto. Infatti, l’attaccante del Sassuolo, finito il liceo scientifico con punteggio 79/100, ha iniziato la facoltà di Scienze Motorie all’Università di Bologna. Ha già dato diversi esami ed un laureando a tutti gli effetti. Appassionato delle console, Giacomo si diverte con il compagno di squadra Domenico Berardi a giocare a Call of Duty. Un cecchino in campo e alla Play.

Il passato e le parole di De Zerbi

Quando era ancora un adolescente, diversi top club hanno cercato di strappare Raspadori al Sassuolo. Fece anche alcuni provini, come uno all’Inter, che però si rivelò un nulla di fatto. Giacomo dal 2009 è un tesserato neroverde, praticamente una bandiera per il suo club.

Roberto De Zerbi, ex Napoli, l’ha lanciato tra i grandi e l’ha fatto scoprire al calcio che conta. Il mister, attualmente impegnato in Ucraina con lo Shakhtar, parla molto bene del classe 2000: “E’ fortissimo, ha conquistato spazio a Sassuolo con forza e ha acquisito maggior consapevolezza“.

Attualmente, Raspadori conta 7 gol in 23 presenze in campionato. Ha già superato il record personale di marcature in Serie A e sembra pronto per il salto in una big, che magari compete anche in Europa. Il Napoli è vigile.